El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, exigió ayer a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la creación de un nuevo fondo COVID no reembolsable para las autonomías en 2022, porque el año que viene deberán seguir afrontando gastos extraordinarios vinculados a la pandemia.

Carriedo trasladó su petición a la ministra durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Montero, según dijo, se comprometió a abonar el IVA pendiente de diciembre de 2017, al conjunto de las autonomías con cargo a las cuentas del Estado de 2022, tras las sentencias favorables del Tribunal Supremo a las reivindicaciones de Castilla y León y Galicia.

Carlos Fernández Carriedo explicó que al igual que en el 2020 se destinaron 16.000 millones al fondo COVID para las autonomías y en 2021 se dotó este instrumento con 13.500, el año que viene se debería generar un nuevo fondo, porque Castilla y León deberá contratar 1.300 docentes para mantener las medidas implantadas en las aulas frente a la pandemia, y tendrá que mantener los dispositivos sanitarios para la administración de vacunas ante la previsión de que serán necesarias más dosis, junto a los refuerzos en servicios sociales.

El consejero advirtió, no obstante, que ese fondo no debe estar condicionado en las cuantías que reciba la comunidad, al abono del IVA comprometido. Un pago, dijo, que se producirá a lo largo de 2022, aunque Castilla y León “hubiera preferido que llegase este ejercicio”, dijo. “Seguimos exigiendo la existencia de un fondo COVID para financiar los gastos de la pandemia en 2022”, afirmó el consejero, que añadió que no existe “justificación alguna” para eliminar este fondo el próximo ejercicio por tener que abonar el IVA pendiente de 2017 a los ciudadanos.

“No entendemos en modo alguno que el fondo COVID desaparezca sobre la base de tener que pagar un IVA que es el cumplimiento de una sentencia que se debe a los ciudadanos de esta comunidad autónoma”, apostilló.

Carlos Fernández Carriedo manifestó asimismo que espera que la cuantía que reciba Castilla y León el año que viene atienda a sus demandas de 182 millones de euros, a los que se sumarán lo intereses desde abril, con 455.000 euros a favor de la comunidad, cada mes.

Por otra parte, el consejero indicó que Montero informó a las autonomías de las previsiones realizadas por el Gobierno de déficit público, que se reducirá en 2022 al 6%, desde el 8,4% con el que prevé cerrar 2021, mientras que en el caso de la deuda espera que se reduzca del 120 por 100 de 2020 al 119,5 en 2021 y al 115,1 en 2022. Por administración, precisó, que el Ejecutivo prevé que el déficit de la Administración central sea de 3,9 puntos, mientras atribuye 0,6 puntos a las comunidades autónomas y 0,5 puntos a la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En este sentido, Carriedo criticó, un año más, el “enorme desequilibrio” en el reparto del déficit entre el Gobierno y las autonomías, cuando son las comunidades las que prestan los servicios y asumen el grueso del gasto público. El consejero puso de relieve el esfuerzo que supone reducir a la mitad el objetivo de déficit desde el 1,1% de este año al 0,6% y adelantó que la Junta irá “a esa tasas de referencia” en las cuentas del año que viene.

Mañueco apuesta por dar más protagonismo a las entidades locales en el reparto de la UE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que las entidades locales tengan más protagonismo en el reparto de los fondos de recuperación COVID de la Unión Europea (UE). Dentro de la ronda de reuniones preparatorias de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, Fernández Mañueco recibió ayer a los agentes sociales y económicos que conforman el Diálogo Social en la Comunidad (CC OO, UGT y CEOE), a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UPA-COAG y UCCL) y a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén. A todos ellos el presidente les trasladó la necesidad de aprovechar al máximo los fondos europeos que finalmente lleguen a Castilla y León, ha informado la Junta en un comunicado. A la hora de su reparto, Fernández Mañueco ha defendido la necesidad de otorgar un mayor protagonismo a las entidades locales, tanto en lo que a aportación económica se refiere, como en participación directa en la propia gestión de estos fondos, informa Efe.