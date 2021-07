La Consejería de Empleo e Industria ha ampliado a 21 actividades las ayudas económicas directas dirigidas a autónomos con el fin de apoyar la recuperación económica y paliar las consecuencias provocadas por el COVID. La convocatoria que ahora modifica se aprobó el pasado mes de junio y establece una ayuda 8.000 euros para discotecas y salas de fiestas, y de 3.000 euros para otros 65 sectores económicos, que ahora se amplían hasta los 86.

Desde la apertura del plazo, el pasado 21 de junio, hasta ayer, la Junta ha recibido un total de 1.071 solicitudes, cantidad que el director general de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo, confía en que se incremente notablemente en las próximas semanas dado el trabajo que se viene realizando con las asociaciones de autónomos de la comunidad para dar difusión a estas ayudas y evitar la confusión que existe con las convocadas por el Gobierno y a las que muchos autónomos no pueden acceder por no cumplir los requisitos.

En este sentido, Izquierdo, que ayer por la mañana compareció ante los medios para presentar esta ampliación de la convocatoria, indicó que es necesario que los autónomos sepan que estas ayudas no tienen nada que ver con la estatales, de las que criticó que se han convocado con unos requisitos muy exigentes y en las que hay que justificar deudas impagadas. “A nosotros no nos parecen criterios justos los marcados por el Gobierno y consideramos que los autónomos lo han pasado mal e, independientemente de si tienen deudas o no, dado que muchos casos han tenido que tirar de sus ahorros, merecen una ayuda para continuar con su actividad, dado que de esta forma también ayudamos al consumo y a la economía de Castilla y León”, afirmó.

La modificación incorpora otros veintiún epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas y la ayuda se extiende a los sectores de comercio textil, piel o calzado, jugueterías, floristerías, herbolarios, taxistas, academias de enseñanza, peluquerías, centros de estética o fotógrafos.

Ecyl ofrecerá 3.500 plazas de formación en el sector hostelero

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) ofrecerá más de 3.500 plazas para la formación en especialidades de hostelería para atender las demandas del sector. La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, se reunió ayer con el presidente de la patronal HosturCyL, Fernando de la Varga, para analizar la situación del mercado laboral y las necesidades de formación requeridas por el sector. Según ha informado la Consejería, Ana Carlota Amigo ha dado a conocer los programas formativos que se van a poner en marcha en las próximas semanas y que contemplan las demandas que se han ido recogiendo desde los distintos sectores, informa Efe. En este sentido, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León tiene previsto convocar una amplia oferta formativa en las especialidades de la familia de hostelería que comenzará a impartirse en este segundo semestre del año, con la pretensión de cubrir las necesidades actuales y anticiparse a las de un futuro cercado. Las acciones formativas previstas irán dirigidas tanto a las personas desempleadas como a los trabajadores ocupados y cuentan con capacidad para formar a más de 3.595 alumnos en las distintas especialidades.