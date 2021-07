"Esto no hay español que lo entienda". Son las palabras del vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ve "inviable" la situación que España está viviendo con los toques de queda: "Esto es un auténtico esperpento". El responsable regional ha hecho estas declaraciones a su llegada a la convención de Ciudadanos celebrada en Madrid, donde ha reconoce no entender "cómo hay 17 situaciones diferentes, sitios donde es posible dictar toques de queda y sitios donde no", lamenta en referencia a las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que en unos casos avalan esta medida y en otros casos la rechazan.

Igea se despacha a gusto en este sentido contra el Gobierno estatal por su gestión durante toda la crisis del coronavirus. A su entender, "solo se ocupan de salvar su cara".

