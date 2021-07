El COVID-19 lleva a dos pacientes con más de 60 años y con la pauta de vacunación completa a la UCI en Castilla y León, donde en total los pacientes ingresados que habían sido inmunizados no alcanzan la decena, sin que hasta el momento se hayan detectado diferencias según el tipo de suero recibido, según explicó hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien pidió que se respeten las medidas de prevención porque las vacunas no protegen al 100 por 100.

En una comparecencia para analizar la situación epidemiológica, la consejera de Sanidad aseguró que las cifras de escape inmunológico son reducidas con las vacunas existentes, pero señaló que si aumentan los contagios podría aumentar. Destacó la efectividad de los sueros inyectados, pero indicó que se deben seguir respetando las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, o la distancia de seguridad.

En total, la consejera apuntó que se han registrado 7.008 contagios en personas vacunadas, de las que 1.358 tenían la pauta completa. Además, apuntó que los dos ingresos en UCI están estables y que en general las personas vacunadas que se han contagiado han desarrollado la enfermedad sin presentar un cuadro grave, pero insistió que no evitan completamente el contagio o incluso “contaminar” a otras personas.

En ese sentido, la consejera de Sanidad afirmó que esta quinta ola está trasladando la presión a los centros de salud, pero no va a dejar de lado a los hospitales y los servicios de emergencias. “Todo el sistema se va a tensionar y se está tensionando”, debido al aumento contagios. Por ello, sostuvo que la mejor forma de reconocer su trabajo es “no contagiarse”, ya que aseguró que les preocupa que “toda la fuerza” no se dedique a detectar los nuevos casos, las patologías “tiempo dependientes” y los factores de riesgo de enfermedades con más mortalidad.

Verónica Casado indicó que han aumentado los ingresados en los hospitales de Castilla y León, que ya alcanzan los 211, de los que 174 están en planta y 37 en las unidades de críticos. De los 157 hospitalizados en los últimos 30 días, el 57,3 por ciento, en concreto 90 pacientes, eran menores de 60 años, siendo los grupos más numerosos los de 25 a 30 y los de 24 y 20 años. No obstante, apuntó que los datos de presión asistencial son mejores que la media nacional, puesto que en planta son de 7,52 por cada 100.000 habitantes, frente a 8,2, y en las UCI, de 1,5, frente al 1,52 del conjunto del país.

En definitiva, la consejera indicó que se están registrando tasas de incidencia “muy elevadas”, derivadas de que se está haciendo “mucha búsqueda”, pero remarcó que las tasas hospitalización se mantienen “estables” y que no se están produciendo empeoramientos que exijan el ingreso en la UCI. No obstante, añadió que se mantendrán “muy atentos” al seguimiento de esta quinta ola.