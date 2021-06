El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, se lanzaron ayer reproches mutuos sobre el cumplimiento del pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social, en el que el primero sacó en el debate “la indignante” moción de censura y el segundo le recriminó que haya “pisoteado” el consenso.

En el último cara a cara en las Cortes de este periodo de sesiones, Tudanca preguntó si el presidente cumple con el pacto de recuperación, firmado hace un año, a lo que Fernández Mañueco, que calificó el acuerdo de “ejemplar”, respondió que él cumple con los acuerdos y los va a seguir cumplimento pero que ha sido el socialista quien se ha dedicado a “torpedearlo”.

El socialista enumeró una serie de medidas incumplidas, centradas en la sanidad, y el presidente miró al Gobierno de Sánchez para detallar la parte de este acuerdo que sigue pendiente, como que no se haya abonado la devolución de la liquidación del IVA o no se haya atendido al traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

“Un año después de la firma del pacto han pisoteado el consenso, no resolvió las urgencias y su palabra ya sabemos lo que vale”, siguió Tudanca, que se detuvo en enumerar el fondo de 250 millones para reforzar la sanidad, la no apertura de la atención presencial, la ayudas a la brecha digital, las ayudas a la violencia de género, la bajada de becas, el plan de inversiones prioritarias o el modelo residencial. “Nada”, zanjó. En esa línea, indicó que mientras la Junta presume de cumplir el pacto perdona 25 millones a las personas más ricas de la comunidad con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, pero no cumple, aunque votó a favor, con la fiscalidad favorable para el medio rural para fijar población.

Por su parte, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, afirmaba en el pleno que espera aplicar “el modelo de éxito” de Finlandia contra la despoblación en Castilla y León y calificó de “útil” por lo aprendido el viaje a este país nórdico.

Igea explicó el contenido de su viaje a Finlandia en respuesta a la pregunta de la procuradora de Ciudadanos Blanca Delia Negrete, quien abogó por la colaboración de todas las administraciones en las medidas para combatir la despoblación. El vicepresidente miró a la bancada socialista para censurar “sus chascarrillos” y afear las veces que lo tendrá que explicar porque están en el bar. “Ha sido un viaje útil para tejer alianzas contra la despoblación, aunque mirando a la bancada socialista, no lo parece”, concluyó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, consideraba ayer que su posición contraria a los indultos de los presos condenados por el denominado “procés catalán” representa más a los votantes socialistas que la del PSOE en esta comunidad, lo que el portavoz socialista, Luis Tudanca, ha considerado como “el colmo”. Ante el Pleno de las Cortes, Mañueco ha respondido así, con alusiones a los pactos del Gobierno con partidos independentistas, a una pregunta formulada por Tudanca sobre el grado de cumplimiento del “pacto de reconstrucción” tras la pandemia, en palabras del socialista: “entiendo que se refiere al pacto de recuperación, ese que intentó romper con la moción de censura”, ha comenzado por decir el presidente en su primera respuesta. Tras esa matización nominal, el presidente ha reiterado que su gobierno cree que ya ha cumplido o está en fase de cumplimiento el “95%” del contenido del acuerdo suscrito ahora hace un año, mientras que ha acusado al portavoz socialista de “torpedearlo” y “boicotearlo”, pero ha aprovechado la pregunta sobre un pacto para hablar de los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “para indultar a los condenados” del ‘procés’. “Indulto para unos, insulto para la mayoría”, ha resumido Mañueco, convencido de que los destinatarios de esa medida “no se arrepienten, se burlan”, mientras que “los arrepentidos son ahora los votantes de Sánchez en esta tierra”: “No representan a los socialistas que les votaron, en este tema coinciden conmigo”, remataba en su primera respuesta.