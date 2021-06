El coordinador autonómico de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, advirtió hoy a la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, de que “la sangría poblacional de juventud en Castilla y León es insostenible”, ya que en la Comunidad “prácticamente no hay jóvenes”, y señaló que “es de coña marinera” que ella “se jacte de que somos de las autonomías con menor tasa de paro juvenil”. “En Castilla y León prácticamente no hay jóvenes porque sus políticas los están expulsando a patadas. Si seguimos así conseguiremos el pleno empleo juvenil porque no tendremos jóvenes que emplear”, apuntó antes de reclamarle a la representante del Gobierno regional “que se ponga a trabajar de una vez, menos orquídeas, más trabajo y menos titulares engañosos y falsos”.

Así lo apuntó en declaraciones recogidas por Ical después de reunirse con el Colectivo Jóvenes de Castilla y León, en un encuentro que calificó como ”muy positivo” ya que les ha permitido “visibilizar la problemática de los jóvenes que se tienen que marchar de esta tierra”. La despoblación, apuntó, “es el mayor problema que tenemos en la Comunidad, que sin jóvenes no tiene futuro”.

Es por ello que en la reunión han puesto en común “propuestas y medidas” para revertir el mal de la despoblación y frenar el exilio forzoso de la juventud. Entre otras cuestiones, coincidieron en la necesidad de fortalecer los servicios públicos, especialmente en el medio rural, así como garantizar una educación, sanidad y servicios sociales públicos de calidad en toda la comunidad. También reclamaron que haya conectividad de calidad en el conjunto del territorio, que permita poder teletrabajar y generar oportunidades de futuro en el medio rural.

Asimismo, reivindicaron mejorar el transporte público en la Comunidad, por carreteras convencionales y ferrocarril, ya que a su juicio “los pueblos están convertidos en islas y es imperioso un transporte público de calidad”. Del mismo modo se puso sobre la mesa la urgencia por reindustrializar la Comunidad, “apostando por el sector farmacéutico, biotecnológico, sanitario y agroalimentario”, así como “fomentar el relevo generacional en el campo, promoviendo los bancos público de tierras y facilitando la incorporación de jóvenes y de mujeres”.

A todo ello se suma la necesidad de una apuesta por sector logístico y turístico, y por la ciencia e investigación, un ámbito que para Pablo Fernández ha sido “denostado y olvidado por la Junta de Castilla y León”, si bien desde la formación morada estiman como “esencial” incrementar la inversión en investigación y ejecutar lo que se presupuesta, además de “implementar un plan de retorno joven inclusivo”.