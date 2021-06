Tras casi año y medio de gestión de la pandemia del COVID y casi al mitad de la legislatura autonómica, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha "pasado consulta" a políticos de varios partidos, al cantante Miguel Bosé y a sí mismo: "A mi es jodido obligarme a nada", ha dicho para ilustrar que él es como es y que no tiene intención de cambiar.

A continuación y en pocas palabras, a propuesta de la Agencia Efe, Igea repasa el papel de Pedro Sánchez, Alfonso Fernández Mañueco, Casado (Verónica y Pablo), Inés Arrimadas, Luis Tudanca, Óscar Puente y, por último, el suyo propio en este momento de la gestión de la pandemia. ·

Miguel Bosé: "Me gusta más su canción que su discurso. La causa negacionista no es una causa, es un desvarío y al lado del desvarío hay gente que desvaría".

Pedro Sánchez: "Lo peor que le ha pasado a este país desde 1981. Incluido Naranjito".

Alfonso Fernández Mañueco: "Un buen compañero de viaje".

Casado (Verónica): "Lo mejor que le ha pasado a esta comunidad en esta crisis".

Casado (Pablo): "Buen presidente del PP, que no es mi partido. Cuando hablo en presente, hablo en presente. (¿Aunque se hunda el barco de Cs?) Yo me he atado al mástil".

Inés Arrimadas: "La presidenta de mi partido". (¿Sin calificativos?) "La presidenta de mi partido. Tengo mis amigos, mi familia y tal... y luego tengo a mis compañeros y cargos de mi partido y no tienen por qué ser mis amigos".

Luis Tudanca: Una decepción, estoy muy decepcionado. Entiendo el enfado y la frustración del principio, ahora hay cosas que no entiendo...yo no entiendo la política como la entiende el PSOE de Castilla y León, como el desprestigio personal permanente, aprovechar el dolor de los demás. Algunas intervenciones me han producido repugnancia moral, no las hubiera podido esperar de nadie.

Óscar Puente: (Risas) No le voy a dedicar ni un segundo. Es el alcalde de mi ciudad y un genial comentarista deportivo. (¿Su bloqueo en Twitter?) Lo hizo por mi bien y le estoy muy agradecido porque así no le leo".

Igea: "El apellido de mi padre. La gente solo conoce de ti tu faceta pública y cuando hay que gestionar un asunto tan difícil como este no es el día más apropiado para las gracias o las chanzas, cuando la gente está sufriendo espera de su médico responsabilidad, criterio y no es el mejor momento. Tengo bastante sentido del humor".