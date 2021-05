Una visita hace una década a la desaparecida Pinacoteca de París, donde contempló la exposición “Van Gogh y la estampa japonesa”, despertó una chispa en el coleccionista español José Luis Ruipérez, comisario de la muestra “La estampa japonesa y la belle époque”, que ayer abrió sus puertas en la Sala de La Pasión en Valladolid, donde permanecerá hasta el próximo 29 de agosto. “Al ver esa muestra pensé que se quedaban cortos, que había que reunir a todos los artistas de vanguardia que se vieron influidos por el arte japonés: Picasso, Pierre Bonard, Gaugin, Touluse-Lautrec, Monet… Fue entonces cuando me metí en un berenjenal del que no he podido salir hasta diez años después, porque ha sido como meterte en el Renacimiento, uno no para de descubrir movimientos y artistas”, apunta Ruipérez, comisario de la exposición, a partir de sus propios fondos personales.

“La estampa japonesa y la belle époque” reúne por primera vez en España xilografías y litografías de 42 artistas japoneses, desde Hokusai a Hiroshige, y pone sus trabajos en fluido diálogo con las creaciones, más de un siglo después, de 56 artistas europeos de vanguardia, como Van Gogh, Picasso, Lautrec, Monet, Gaugin, Rusiñol o Ramón Casas.

Así, los visitantes podrán comparar el trabajo de Teophile Alexander Stellen en su emblemático “Le Chat noir” (1896) con “Le Chat blanche” (1780) de Isoda Koryusai; apreciar el rastro de “Dancesuse”, de Ogata Gekko, en la “Parade” de Pablo Picasso, o ver las huellas de Eisen Keisai en alguno de los memorables trabajos de Alphonse Mucha. Hay además otro apartado dedicado al influjo del arte japonés en cartel publicitario. Completa la colección una mirada al japonismo que muestra cómo las tradiciones orientales no solo tuvieron influencia en las corrientes europeas, sino que se llegó a la transferencia directa de principios y de elementos hacia la obra de pintores occidentales.