La consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió hoy que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años, unas 71.000 personas de la comunidad, que ya recibieron la primera y que están pendientes de completar su pauta de vacunación. Esta será su posición en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne esta tarde al Ministerio y las comunidades, en el que también se analizará si se permite que los ciudadanos elijan entre Pfizer o AstraZeneca.

“Yo quiero que mi segunda vacuna sea AstraZeneca, esto tiene que ser así”, dijo Casado, que compareció para informar sobre la situación epidemiológica. Además, advirtió de la insuficiencia de vacunas de Pfizer-Biontech para cubrir a este grupo y continuar con las vacunaciones masivas en otros. De hecho, indicó que si se opta por la decisión adoptada por la Comisión de Salud Pública, la Comunidad necesita ya 110 bandejas, unas 128.700 vacunas de la compañía alemana.

En ese sentido, la consejera de Sanidad se remitió a la decisión que se adopte este miércoles en el Interterritorial y reconoció que ya no se puede demorar más días qué hacer con las segundas dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años. Recalcó que combinar este producto con Pfizer contraviene la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés). En su opinión, la “postura tiene que ser concordantes con los técnicos”.

También explicó que la ficha técnica de AstraZeneca no se ha modificado, si bien se decidió no administrarla en los menores de 60 años y suspender las segundas dosis, para realizar un estudio encargado al Instituto de Salud Carlos III. Verónica Casado cuestionó sus resultados, por el tamaño de la muestra, ya que indicó que se ha hecho con 600 personas, cuando los efectos adversos son unos seis por millón de personas. Por ello, sostuvo que no sirve para determinar la seguridad.

La titular de Sanidad reconoció que la combinación de AstraZeneca y Pfizer eleva la inmunidad, pero también las reacciones adversas moderadas. Por ello, expresó sus dudas sobre esta decisión, ya que indicó en el grupo de control del estudio del Carlos III se debería haber puesto también las dos dosis de AstraZeneca para conocer las diferencias de inmunidad.

En cualquier caso, la consejera de Sanidad indicó que mañana jueves trasladará la decisión que se tome al Consejo de Gobierno de la Junta, que tiene previsto reunirse para definir las medidas restrictivas que se aplican en la comunidad, tras el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo. Reconoció que lo “deseable” es que la decisión se tome por unanimidad, pero recordó que ayer la discusión se alargó y que existe “mucha división” entre las comunidades.

Además, precisó que los responsables de bioética plantean dudas sobre la posibilidad de que las personas menores de 60 años indiquen en un consentimiento firmado que quieren recibir la segunda dosis de AstraZeneca.

Más vacunas

Por otra parte, la consejera de Sanidad advirtió de que si se opta por poner Pfizer como segunda dosis en los menores de 60 años se agrava la falta de vacunas. Indicó que la Comunidad tiene a 71.000 personas de este grupo pendientes de completar su vacunación, tras recibir AstraZeneca, así como otros 70.600 mayores de 70 años que deben recibir en los próximos días y semanas la segunda dosis del producto de la farmacéutica alemana.

Por ello, Verónica Casado recalcó que si el Consejo se inclina por Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años, la comunidad necesita 110 bandejas, unas 128.700 dosis de Pfizer. Insistió en que se pone en “claro riesgo” el avance de la vacunación en el resto de grupos etarios y las campañas masivas, que en la comunidad requieren del envío de unas 150.000 vacunas semanales.

La consejera denunció que las dosis disponibles serán en la última semana de mayo un 23 por ciento menos que en abril, al pasar de 109.360 a 85.410. Esto, señaló, obedece a que al inicio se acordó un reparto proporcional en función de los grupos diana y ahora se pasa un sistema de distribución por “porcentaje puro de población”, sin tener en cuenta, dijo, el estado de los grupos vulnerables. Además, denunció que el Ministerio de Sanidad anunció que en mayo habría el doble de vacunas de Pfizer y en junio, también, algo que no se ha producido en su opinión.