El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó ayer en Salamanca que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León impulsará la atracción de “turismo de calidad” a la comunidad, lo que favorecerá su “recuperación económica” tras la crisis derivada por la pandemia. Mañueco, quien inauguró ayer el 23 Congreso Nacional de Historia del Arte, “Universitas. Las artes ante el tiempo”, organizado por la Universidad de Salamanca y el Comité Español de Historia del Arte, en el Paraninfo del edificio de Escuelas Mayores, aprovechó además su discurso para reivindicar la riqueza patrimonial del territorio.

“Estamos orgullosos de esta tierra y de nuestra historia, de la verdadera, la que hacen los historiadores y no los trabajadores de la política o los medios de comunicación”, matizó durante su intervención el presidente, quien añadió también su “orgullo” por la aportación que este patrimonio realiza al conocimiento. “La historia y el patrimonio no tienen que ser ni más ni menos que una palanca para proyectarnos hacia el futuro. No podemos vivir permanentemente contemplando. Por eso, desde el Gobierno de Castilla y León avanzamos en una apuesta clara por el valor patrimonial como un factor de desarrollo y generador de oportunidades”, afirmó.

Mañueco recordó que la Junta de Castilla y León ha aumentado en esta Legislatura los recursos que destina a conservación, pero fue más allá al asegurar que “eso no es suficiente”, ya que “es necesario garantizar el conocimiento y la protección”, pero también “el uso y el disfrute del patrimonio para hacerlo sostenible”.

El presidente de la Junta ubicó este esfuerzo en el afán por favorecer la “atracción turística” que permitirá una recuperación económica, que “hoy es más necesaria que nunca para tantas familias. El turismo de calidad tiene que sustentarse en la riqueza patrimonial de nuestra comunidad como motor de desarrollo económico. Y eso supondrá un elemento esencial para la lucha contra la despoblación”.

El presidente pide de nuevo al Gobierno “coordinación” frente al COVID

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, instó ayer al Gobierno de España a cumplir con el mandato constitucional de “coordinación y dirección global” en la lucha contra la pandemia, después de asegurar que las comunidades autónomas están cumpliendo desde hace meses con el deber de prestar los servicios públicos a los ciudadanos “a pie de calle”.

“Las comunidades autónomas debemos cumplir con lo que nos manda la constitución española, que es prestar a pie de calle, a las personas, los servicios públicos que tenemos encomendados y que asumimos, y que estamos ejercitando a lo largo de estos meses de pandemia. Y el Estado, el Gobierno de España, necesita también cumplir con ese mandato, el de la coordinación y el de la dirección global de esa lucha. Debemos cumplir todos con nuestro mandato constitucional”, pronunció Mañueco durante un acto celebrado en Madrid en el que se presentó el número 479 de la Revista de Occidente, un volumen monográfico dedicado al levantamiento comunero de hace 500 años, así como la presentación del libro conmemorativo “La Rebelión de las Comunidades”, coordinado por Salvador Rus y Eduardo Fernández.