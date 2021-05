La Policía Local ha tramitado una docena de denuncias a jóvenes, algunos menores de edad, por consumo de alcohol en cinco 'botellones' detectados en diferentes zonas de León durante las últimas horas del viernes y la madrugada de este sábado, han informado fuentes municipales.

En la primera de las actuaciones, los agentes notificaron tres denuncias a menores de edad, algunos de los cuales intentaron huir ea la llegada de los agentes en la zona de Cantamilanos.

El primer fin de semana completo tras la supresión del estado de alarma el pasado 9 de mayo no ha dejado de momento concentraciones masivas en la capital leonesa, donde la policía también denunció a varias personas por no llevar la mascarilla, no guardar la distancia de seguridad y por falta de respeto a los agentes.