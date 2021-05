El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado que “España mire hacia el interior” y dedique los fondos de recuperación de la UE para equilibrar territorios y afrontar el problema de la despoblación. Mañueco se pronunciaba de este modo en Albarracín (Teruel) tras reunirse con los presidentes autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, con quienes se ha escenificado un nuevo pacto denominado “Declaración de Albarracín”, en virtud de la cual reclamarán al Gobierno estatal que las ayudas que la Unión Europea dispensará para atajar la despoblación no se queden solo en Cuenca, Teruel y Soria y puedan extender su radio de acción más allá de sus límites provinciales, beneficiando también a otros territorios colindantes y en la misma situación de baja densidad de población.

Así, Fernández Mañueco ha destacado el trabajo realizado por los tres gobiernos para avanzar en la búsqueda de soluciones ante este problema estructural que se centra en tres provincias concretas en este caso como son Soria, Cuenca y Teruel. “Esto es un compromiso con las personas, estamos comprometidos los tres gobiernos en afrontar la despoblación, es un objetivo compartido y una preocupación compartida”, ha defendido el presidente de Castilla y León.

Acuerdo de Albarracín

En este punto, Mañueco ha defendido que el Acuerdo de Albarracín rubricado este jueves es un “paso fundamental” con el objetivo de que “España mire hacia el interior”. “Los fondos de la UE deben servir para equilibrar las políticas públicas en el territorio”, defendió.

Fomentar la incorporación de familias al mundo rural mejorando la prestación de servicios es otra de las propuestas blindada por los tres presidentes, según dijo Fernández Mañueco, quien añadía la necesidad de buscar herramientas para apuntalar el “compromiso” con las zonas despobladas.

Además, Javier Lambán, Emiliano García Page y Alfonso Fernández Mañueco, han pedido al Gobierno la celebración de una cumbre solemne con las ocho autonomías afectadas por el problema de la despoblación.

La “apuesta por la España interior” debe traducirse, según ha dicho Lambán, en esta reunión a ocho, entre los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y Reto Demográfico y los presidentes de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Extremadura. En esta reunión debería ponerse sobre la mesa, según los tres presidentes, la reforma de la financiación autonómica, teniendo en cuenta que el coste efectivo de la prestación de determinados servicios como la educación o la sanidad es más elevado en las regiones despobladas que en otras.

La petición se la formularán en la conferencia sectorial en la que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participará hoy viernes.

Abre la puerta a flexibilizar medidas ante la buena evolución epidemiológica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abría ayer la puerta a flexibilizar las medidas de restricción por la pandemia de COVID-19, debido a la “buena evolución epidemiológica y sanitaria” de las últimas semanas y al avance de la estrategia de vacunación. El presidente del Ejecutivo autonómico, tras reunirse con los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García Paje y Javier Lambán, en Albarracín, aseveró que esta flexibilización se discutirá en el próximo Consejo de Gobierno, y destacó asimismo los datos de vacunación de la comunidad, puesto que Castilla y León se encuentra “a la cabeza de España” en la estrategia de vacunación. No obstante, y según datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el 42,5 por ciento de la población de la comunidad cuenta con al menos una dosis del suero contra el COVID-19, mientras que el 22 por ciento recibió ya la pauta completa. “Somos la comunidad autónoma de España con el mayor porcentaje de población de más de 60 años con la pauta completa de la vacuna recibida” con casi el 47,7 por ciento de este tramo, destacó el presidente de la Junta, quien señaló que siguen “trabajando” para acelerar aún más esta estrategia. Mañueco confirma la apertura presencial de los consultorios rurales “en las próximas semanas” Por otro lado, Fernández Mañueco, confirmaba la apertura presencial de los consultorios rurales “en las próximas semanas”, tal y como adelantó ayer la consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Verónica Casado. Mañueco señaló que el incremento y aceleración de la estrategia de vacunación en la comunidad “permite ir recuperando la normalidad y eliminando las restricciones”, entre las que se encuentra el acceso presencial a los consultorios rurales, que no obstante, Mañueco recordó que “han estado abiertos con triaje telefónico”. En cualquier caso, la reapertura presencial de los consultorios locales se hará siempre “guardando la seguridad para los profesionales sanitarios y para aquellas personas que acudan a los consultorios y que aún no estén vacunados”. Esta medida la apuntó Mañueco dentro del compromiso “irrenunciable y compartido con todas las fuerzas del arco parlamentario” de Castilla y León “en la lucha contra la despoblación”.

Solicitud para aplicar ya una reducción del 20% de los costes laborales para atraer empresas

Los presidentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco, Javier Lambán y Emiliano García-Page respectivamente, pidieron ayer al Gobierno de España la inmediata aplicación de la reducción del 20 por ciento de los costes laborales para las empresas que se asienten en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, una vez aprobada por la Unión Europea su condición de zonas despobladas. Esta medida se encuentra dentro del “objetivo y preocupación compartida” que las tres comunidades tienen para “afrontar la despoblación”, según explicó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien señaló que, con la declaración firmada ayer por los tres ejecutivos autonómicos, entregan al Gobierno de España “una llave para abrir las puertas a las ayudas a estas tres provincias”. En ese sentido, Mañueco recordó que estas ayudas, en forma de subvenciones en el entorno del 20 por ciento de los costes laborales, benefician no solo a las empresas ya instaladas en esas provincias, sino que también van destinadas a aquellos negocios que se ubiquen en Soria, Cuenca y Teruel, tras la reunión con la comisaria del ramo en la Unión Europea en la que los tres presidentes consiguieron “que entendiera y aceptara nuestro planteamiento”. No obstante, y tal y como consideró el presidente de la Junta de Castilla y León, “es justo que las empresas tengan ventajas para invertir y facilidades para crear empleo”, puesto que este último “fija población” y las inversiones permiten “la transformación digital, la modernización y crear oportunidades de futuro”.