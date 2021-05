CESM Castilla y León, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, manifestó hoy su “escepticismo” ante la oferta de 391 contratos publicada en la página web de Sacyl y en los medios de comunicación este fin de semana, y cuestiona que esta propuesta permita asentar especialistas en Castilla y León. “La mejora de condiciones, tanto económicas como laborales, resulta imprescindible en el actual escenario de pandemia y esencial si, además, se quiere evitar la huida de profesionales a otras comunidades autónomas”, argumentan.

En un comunicado recogido por Ical, explican que las condiciones laborales que se ofertan no mejoran sustancialmente las actuales, ni son suficientemente atractivas para atraer y fijar profesionales a Castilla y León. Asimismo, manifiestan sus “serias dudas sobre la legalidad de este proyecto”, porque consideran que los contratos que se ofertan no pueden vulnerar tanto la normativa vigente de funcionamiento de las Bolsas de Empleo existentes como la normativa sobre traslados y OPES.

“De ser viable, la propuesta es poco ambiciosa porque sólo oferta plazas de algunas especialidades, cuando la carencia de especialistas en generalizada en todas ellas”, defienden además de apuntar que este proyecto de oferta de plazas eventuales “altera las normas de contratación, discriminando a otros profesionales”, por lo cual “debería haber sido negociado con las organizaciones sindicales, algo que, por desgracia, se está obviando”.

Según apuntan, cualquier oferta que pretenda captar especialistas debe respetar las condiciones legales de la Bolsa de Empleo porque tan importante es fijar a los residentes que terminan su Formación Especializada, como respetar las condiciones y los derechos de los especialistas que ya están en Sacyl y tienen contratos precarios. “No se pueden ofertar a los que acaban de salir al mercado laboral mejores condiciones, por pequeñas que sean, que a los que ya están trabajando en nuestro sistema y están en precario”, censuran.

También piden que se mejore “de forma sustancial la estabilidad” y las condiciones laborales y económicas, y que la oferta abarque “todas las especialidades, sobre todo aquellas que tiene mayor déficit”.

“CESM no está de acuerdo en cómo se ha planteado esta oferta de plazas, pensamos que no va a tener el efecto esperado, a la vez que vamos a estar especialmente vigilantes para que no se vulneren los derechos legales de todos los especialistas que en este momento están con contratos temporales en Sacyl, o en las correspondientes Bolsas de Empleo, a los que se les debe permitir optar a cualquier mejora en los contratos que se oferten”, completan.