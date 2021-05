El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a seguir con la protección frente al COVID-19 para no fallar cuando se está a punto de vencer al virus con la vacunación y el esfuerzo común.

"La pandemia no ha terminado y debemos seguir perseverando y protegiéndonos", expresó Fernández Mañueco a través de la red social Twitter poco antes de que finalizara el estado de alarma.

"No podemos fallar ahora cuando estamos a punto de vencer al virus gracias a la vacuna y al esfuerzo de todos. Gracias a todos por vuestra responsabilidad", ha manifestado.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, también a través de Twitter, donde se puede observar un vídeo con jóvenes en actitud de celebración sin respetar las distancias y sin mascarillas, ha mostrado su opinión sobre determinados comportamientos tras el fin del estado de alarma.

"No es que no entienda la inconsciencia. No es que no entienda la falta de precaución. No es que no entienda las ganas de volver a la normalidad. Es que no entiendo qué se celebra. Hoy mi pensamiento está con las decenas de miles de personas que han perdido a sus seres queridos", ha resumido.