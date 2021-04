La exprocuradora de Ciudadanos y actual parlamentaria no adscrita en las Cortes de Castilla y León, María Montero, afirma que no estaba cómoda en su grupo ni tampoco con la decisión de rechazar la moción de censura socialista, ya que ella quería votar en conciencia por lo que optó por “no seguir ahí”.

Montero, que asegura que ha recibido más apoyo y comprensión que criticas, se define como socialdemócrata, confiesa que no quiso que Alfonso Fernández Mañueco fuera presidente de la Junta -”y él lo sabe”-, subraya que su partido “vendió el cambio” y concluye que votó y apoyó a la Junta por disciplina de partido cuando en muchos casos no estaba de acuerdo.

En una entrevista en "La Brújula" de Onda Cero Castilla y León. explica, tras presentar su renuncia como procuradora de Ciudadanos tres días antes del debate de la moción de censura, que decidió abandonar el grupo porque no estaba de acuerdo con el no 'naranja' a la misma y quería votar en conciencia, pero justifica su abstención como de “sentido común y lógica” dado que Tudanca no iba a ganar y ella no quería que siguiera Mañueco.

La procuradora por Salamanca rechaza que sea una tránsfuga porque no se ha ido a ningún partido, aunque reconoce que no sabe si en seis meses seguirá como parlamentaria ante su situación difícil y las vueltas que da la política, pero asegura que no se arrepiente a nivel personal de su decisión y quizás si más por su familia que ve noticias publicadas que son falsas y por las que sufren.

Tras rechazar que el PSOE le haya ofrecido algo o tener algún acuerdo con este partido para votar a favor de la moción de censura, donde no desvela si otras compañeras o compañeros estaban en su misma situación, avanza que votará en contra de la supresión en la práctica del impuesto de sucesiones y donaciones porque, aunque considera que es un tributo injusto, no cree que este sea el momento más adecuado para ello.

Por otro lado, se decanta a favor de la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores para conocer si se ha hecho bien o si ha habido errores y evitar, en ese caso, que se vuelvan a producir.

Confiesa que ha vivido “momentos muy duros”, como cuando recibió presiones, que ahora dice no recibir, y no dice “nunca” a militar en otro partido político, pero también añade que ahora no piensa a largo plazo, sino que se adapta a su situación de procuradora no adscrita, con una mesa de trabajo en la biblioteca de las Cortes vez de un despacho.

Asegura que presentará las iniciativas que considere en función del voto recibido y recuerda que solo puede realizar una pregunta y una interpelación cada periodo de sesiones y que no puede explicar el sentido de su voto, lo que, en relación a no tener un despacho asignado, considera “un castigo” de la Mesa y explícitamente presidente de las Cortes.

Respecto de las dietas, precisa que serán 880 euros al mes por asistencia a los dos plenos, desarrollados en cuatro días, más kilometraje frente a las comisiones en las que estaba como procuradora de Cs y la dedicación exclusiva rotatoria, que ejerció solo en marzo y que su exgrupo asigna cada cuatro meses a un parlamentario.