El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico no cederá al “chantaje” y al “maximalismo” y advirtió de que “firmados o no” los acuerdos de las políticas para desempleados se van a llevar a cabo.

Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se refirió así a las exigencias de los sindicatos de incluir las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el Plan Anual de Empleo (Paecyl) y la III Estrategia de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo como se ha hecho “en los últimos doce años”, algo, sin lo que han asegurado, no firmarán los acuerdos, aunque muchos de ellos están prácticamente cerrados. El vicepresidente de la Junta afirmó que la Junta no ha “paralizado” el Diálogo Social ni lo va a hacer y, de hecho, aseguró que se han mantenido “más reuniones que nunca”, pero ha aseverado que “el diálogo no es imposición, es diálogo”.