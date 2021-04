Comisiones Obreras ha advertido de que Castilla y León pierde peso “constantemente” en términos económicos y en materia laboral en el conjunto del país y augura que se tardarán al menos dos o tres años en llegar a las cifras de empleo de 2009 y hasta seis o siete en alcanzar las de 2008 si todo va bien.

Así lo aseguró el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de Castilla y León, Saturnino Fernández, durante la presentación del estudio sobre el mercado laboral en la comunidad en 2020, “El año de la pandemia”, elaborado por la técnica Beatriz Sanz.

En este marco, tras exponer los diferentes datos sobre el mercado laboral, Fernández afirmó que no ha sido “el año peor en desempleo”, con un incremento de algo más de 26.000 desempleados, ya que fueron “mucho peores” 2009, cuando se perdieron 54.000 empleos, 2012 o 2013, y ha reconocido que gracias a las políticas acordadas como los ERTE no se ha cerrado y se ha permitido mantener el empleo, que las empresas no cierren o el cese de actividad de los autónomos.

Sin embargo, ha apuntado que Castilla y León se sigue “achicando” en el panorama español, una tendencia que se observa desde 2008 en relación al conjunto Estado tanto en términos de PIB, población y mercado del trabajo.