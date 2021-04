El procurador socialista Pedro González y el representante de Podemos, Pablo Fernández, iniciaban ayer 14 de abril su primera intervención en el pleno de las Cortes pidiendo “salud y república”, lo que ha sido respondido desde la bancada del PP con el grito de “viva el rey”.

En el día que se cumplía el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, el pleno retomó la sesión que ya comenzó el martes con tensión, tras indicar la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que le preocupaba la salud mental y especialmente la de la procuradora socialista Patricia Gómez, lo que generó las quejas y expulsión del pleno de la socialista Ana Sánchez.

Tras las palabras de Pedro González, el portavoz de Podemos ha subido al estrado con una mascarilla con la bandera republicana, y ha deseado “feliz día de la República, salud y república para todos”, lo que era respondido con el “viva al Rey” del popular Pablo Trillo, hermano del exministro de Defensa Federico Trillo. González ha comenzado su segundo turno en la presentación de la moción socialista bromeando: “No sé si he escuchado viva Honduras o viva el rey”, en recuerdo del lapsus que tuvo Federico Trillo en Irak.

Por su parte, la procuradora de Cs Marta Sanz ha intervenido después en otro debate y ha comenzado diciendo que “en 2021, en España, un país libre, una mujer libre dice Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley”. Sanz ha considerado que las intervenciones en recuerdo de la República de los procuradores del Grupo Socialista y de Podemos, partidos que sustentan el gobierno nacional según ha recordado, son “de vergüenza”·. Casi al final del pleno, Pablo Trillo ha remarcado que todo su grupo apoya lo que dice la Constitución sobre que España es una “monarquía parlamentaria” y, a título personal dijo que mantiene su “lealtad al rey Felipe VI”, del que ha recordado que fue profesor.

El “decretazo” sanitario enciende los rescoldos de la moción

El debate sobre una proposición no de ley que pedía la retirada del “decretazo” sobre prestaciones obligatorias para los profesionales sanitarios, que ya fue derogado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado jueves, ha encendido los rescoldos de la moción de censura, fundamentalmente entre los representantes del PSOE y el PP. El procurador socialista Diego Moreno ha defendido esta iniciativa para defender a los sanitarios de la “puñalada trapera” que en su opinión les dio la Junta al aprobar un decreto que “daba a entender que se habían negado” a prestar servicios durante la pandemia y que les exigía “profesionalidad por decreto”, lo que fue respondido por todos los sindicatos con la petición de dimisión de Mañueco y la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Le han replicado el procurador del PP Alejandro Vázquez y el de Cs José Ignacio Delgado, quien ha intervenido por primera vez en las Cortes después de haber permanecido ingresado casi un mes en el Hospital de Burgos tras infectarse de covid. El representante del PP ha tirado de refranero para decir que “más vale llegar a tiempo que rondar un año”.

El PSOE logra que se amplíe con 162 millones las ayudas del Gobierno

Las Cortes de Castilla y León instaron ayer con el voto afirmativo de todos los grupos y partidos excepto Vox, a la Junta a habilitar el crédito extraordinario para complementar con 162,79 millones de euros las ayudas destinadas por el Gobierno a las empresas de la comunidad afectadas por el COVID-19, que supondrán 232,56 millones, hasta alcanzar un total de 395 millones. El PSOE logró que PP y Ciudadanos, junto al resto de formaciones, Podemos, UPL, Por Ávila y la procuradora no adscrita María Montero, apoyaran su proposición no de ley, solo rechazada por Vox, con el objetivo de que se cumpla la propuesta de la Junta de aportar el 35 por ciento de los fondos para ayudas directas a las empresas.

Reproches entre PSOE y PP por el fomento del empleo y el diálogo social

Los Grupos Socialista y Popular cruzaban reproches este miércoles en el pleno por el fomento del empleo y el diálogo social, tras presentar los socialistas una moción con 21 iniciativas y reprochar el PP que no ven “ni una sola propuesta”. La iniciativa socialista no ha salido adelante porque, aunque la procuradora de Cs Inmaculada Gómez ha pedido la votación por separado para apoyar 17 de las 21 iniciativas, el socialista Pedro González ha concluido que se vote en su totalidad. Los socialistas han reclamado fortalecer el diálogo social, extender el SERLA a todas las provincias, mantener la Fundación Anclaje, dotar de presupuesto a los complementos de los ERTE, dar más recursos al PAPECYL, y analizar la eficacia de las Políticas Activas de Empleo..

Por Ávila y María Montero, más cerca de PP y Cs en sus votaciones

El procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, y la exparlamentaria de Ciudadanos ahora en la categoría de no adscrita, María Montero, se manifestaron más cerca de los socios popular y naranja en sus votaciones en el primer pleno de las Cortes, tras la fallida moción de censura del PSOE y la pérdida de la mayoría por parte del bloque que sostiene a la Junta. María Montero, sentada en la tribuna reservada a los invitados, ya que debido a las normas de seguridad por la pandemia los parlamentarios están situados en toda la bancada de la Cámara, se estrenó en el voto como procuradora no adscrita de las Cortes El procurador abulense mantuvo en este pleno una posición más distante de PSOE.

Piden bonificar los billetes de AVE a Madrid para combatir la despoblación

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer una proposición no de ley de Vox por la que se pidió al Gobierno que bonifique un 75 por ciento los billetes de AVE, Alvia, Avant e Intercity entre la comunidad y Madrid a todos los castellanos y leoneses empadronados, como medida para combatir la despoblación. Además, instó a la Junta a estudiar ayudas para quienes utilicen casi a diario el tren u otro medio para desplazarse a su centro de trabajo, mientras no se aprueben los descuentos demandados. En la segunda sesión del pleno de las Cortes, se debatió esta iniciativa, que contó con el apoyo de PP, Ciudadanos, UPL y Por Ávila, así como la abstención del PSOE y la procuradora no adscrita María Montero y el rechazo de Podemos.

Freno a la ley de extinción de incendios propuesta por el PSOE

Las Cortes de Castilla y León, con los votos del PP, Cs y Vox, rechazaban ayer la tramitación de la proposición de ley reguladora de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la comunidad, cuya aprobación era defendida por el PSOE, promotor de la iniciativa que preveía la creación de un consorcio para coordinar los parques de bomberos existentes y su profesionalización. El procurador socialista José Luis Vázquez ha sido el encargado de defender el texto ante el pleno de las Cortes, donde ha lamentado la “pérdida de una oportunidad histórica” para regular esta materia que “enfrenta” a los territorios de la comunidad por la diversidad de formas de la prestación de este servicio de emergencia.