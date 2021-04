La Junta reanudará en las próximas horas, a medida que sea factible, la vacunación frente al COVID-19 con AstraZeneca, atendiendo a las nuevas pautas y circunstancias acordadas para el Sistema Nacional de Salud en la noche de ayer. Asimismo y bajo el principio de “precaución”, recordó que se ha decidido la suspensión de la administración de dosis vacunales frente a la COVID-19 de la compañía anglo sueca en usuarios menores de esa edad.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado de forma telemática, aprobó, con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas, la propuesta de la Ponencia de Vacunas de limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford para las personas mayores de 60 años. Esta vacunación se retomará en la comunidad tras el informe de seguridad emitido por el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, en el que se indica que el beneficio de esta vacuna está muy por encima de posibles riesgos, por lo que se sigue aconsejando su utilización frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2; también se decidió la inclusión en su ficha técnica, como efectos adversos secundarios muy raros, los trastornos inusuales de coagulación que se notificaron.

La Consejería de Sanidad trasladó a su estructura territorial la necesidad de que las distintas gerencias de salud de área reanuden las vacunaciones que habían sido suspendidas y retomen la organización de las planificadas para fechas próximas.

Esta reactivación de las convocatorias en las que se vacune con AstraZeneca se realizará atendiendo a las nuevas consideraciones de uso referidas a la edad y de la forma más inmediata posible, con el fin de atender la demanda ciudadana de acceso a la inmunización frente al COVID-19.

La Junta, a través de sus delegaciones territoriales en cada una de las provincias castellanas y leonesas, informará oportunamente de la reanudación de las vacunaciones masivas y de las que se organicen.

Anoche, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tildó de “razonable” la propuesta del Ministerio de Sanidad de vacunar con AstraZeneca a las personas entre 60 y 65 años, ya que son el grupo etario que “más riesgo tienen de complicaciones si se contagian por COVID-19 y menos frecuencia de trombosis por la vacuna”. En este sentido, aseguró que es una decisión “prudente”, y abogó por adaptar las decisiones a las evidencias. Igea realizó estas consideraciones en su cuenta de Twitter.

La UE apela a una posición coordinada que no “alimente” dudas

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, apeló ayer a que haya una “posición coordinada” entre los países de la Unión Europea (UE) sobre AstraZeneca que no “alimente” dudas sobre la vacuna contra el covid-19. “Es esencial que sigamos una posición coordinada en Europa. Una posición que no confunda a los ciudadanos y que no alimente dudas sobre la vacuna, porque está basada en la ciencia”, dijo durante una reunión extraordinaria de los ministros de Salud de los Veintisiete convocada por la presidencia portuguesa sobre AstraZeneca. Esa posición será “clave” para que se hable “con una sola voz en toda la UE”, dijo la comisaria, a pesar de que las decisiones sobre los planes de vacunación son “siempre” de cada país. Kyriakides subrayó que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha sido “muy clara” sobre que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca están por encima de los riesgos, aunque se realizarán más análisis para determinar si hay factores que aumentan el riesgo de sufrir casos inusuales de coagulación sanguínea. “La seguridad nunca ha sido negociable y es un requisito fundamental para cualquier vacuna que llegue a los mercados de la UE”, aseguró la comisaria.