La procuradora María Montero ha exigido el "cese inmediato" de las "presiones y amenazas", que está recibiendo en las "últimas horas" tras la decisión tomada el pasado 19 de marzo de no continuar en el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

"Lo dije en ese momento y lo vuelvo a reiterar, pido que mi decisión sea respetada por parte de todos, y no ser sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan. De tal modo que, si no fuera así, y continúan las amenazas y presiones, me veré obligada a emprender las acciones legales oportunas", ha explicado a través de un comunicado.

Montero, procuradora hasta el pasado 19 de marzo de la formación naranja por Salamanca, abandonó el Grupo Parlamentario tres días antes de que se celebrara el debate sobre la moción de censura que presentó el PSOECyL y en cuya votación se abstuvo.

La salmantina mantiene su acta de diputada, lo que ha provocado que la coalición formada por el PP y Ciudadanos no tenga, en estos momentos, mayoría absoluta en la Cámara autonómica.