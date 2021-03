El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en el debate de la moción de censura que vivieron este lunes las Cortes, Luis Tudanca, desglosaba una batería de once proyectos legislativos que marcarían su acción de gobierno, entre otras una de mejora sanitaria, otra de desarrollo rural y otra dirigida a los trabajadores autónomos. Propuestas que finalmente no serán realidad al no prosperar la moción de censura presentada por Tudanca contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al no lograr los apoyos necesarios.

El representante socialista en su intervención en las Cortes, en la sesión matinal, explicaba que su proyecto de comunidad está plasmado ya en las propuestas que realizó el PSOE en el Pacto por la Reconstrucción, tras la primera ola del COVID-19, y también en las iniciativas para aspirar a los nuevos fondos europeos: “La ilusión de un gobierno que cree en la gente de esta tierra y que pelea con ganas por su presente y su futuro”.

El líder socialista incidió en que fue el PSOE la fuerza más votada en las pasadas elecciones y consideró que la “combinación letal y explosiva” de la “soberbia e indolencia” del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), merecen acabar.

Tudanca empezó a enumerar las leyes que impulsaría si llega a gobernar en la Junta como una ley de garantía para los usuarios del sistema público de salud de Castilla y León, con tiempos máximos de espera en la atención hospitalaria y no urgente; una ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación de algunos colectivos; una ley de desarrollo rural sostenible para buscar nuevas oportunidades en los pueblos y otra del trabajo autónomo y de segunda oportunidad, sin olvidar una ley de innovación social y una de contratación socialmente responsable.

El líder socialista también anunció, leyes de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y para la eliminación de la brecha salarial y laboral de género. Algo que, precisó, vendría acompañado de medidas específicas, presupuestos, garantías de cumplimiento y sanciones. Entre otras propuestas, Luis Tudanca planteó una ley para el “blindaje” de las tasas universitarias y evitar que los estudiantes de Castilla y León tengan que pagar unas de las matrículas más caras de España. También defendió una ley de fomento de la creación y de las industrias culturales y creativas que permita el crecimiento y el empleo en el sector.

Por último, anunció una ley de publicidad institucional que garantice, “sin condiciones y sin excusas”, la transparencia y el reparto objetivo; una de cambio climático que promueva el crecimiento verde basado en criterios de sostenibilidad medioambiental, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, mencionó una ley de prevención, extinción, investigación y reforestación de incendios forestales que mejore las condiciones para proteger el patrimonio natural.

En la línea de las propuestas legislativas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista en lo que va de legislatura, el líder de la oposición planteó su deseo de que los libros de texto sean gratuitos para todos los niños y extender la cobertura sanitaria a la salud bucodental.

También, llevar la cobertura de Internet a todos los rincones, poner en marcha un plan de retorno del talento e incentivos fiscales para ciudadanos y empresas para zonas despobladas. Por último, abogó por consensuar con los agentes económicos y sociales la transformación del modelo económico y productivo.

Atención presencial

Luis Tudanca también tuvo guiños a los colectivos y sectores más afectados por la pandemia del COVID. En este sentido, de sacar adelante la moción de censura, expuso que alcanzaría un acuerdo con el Colegio de Médicos en defensa de la sanidad pública, el fortalecimiento de la Atención Primaria, la recuperación de la atención presencial, sin olvidar la necesidad de mejorar las condiciones de los profesionales de la sanidad y la aprobación de un plan para ocupar las plazas de difícil cobertura.

