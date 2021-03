El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha señalado en el debate de la moción de censura propuesta por el PSOE en Castilla y León que no ve “certidumbre” en el proyecto del candidato propuesto por el socialistas, Luis Tudanca, aunque ha asegurado que esto no supone que dé “carta blanca” al actual dirigente de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco. Pascual Muñoz avanzó durante el pasado fin de semana su decisión de abstenerse en la votación de esta moción de censura en cuyo debate ha aprovechado para respaldar a los ciudadanos que “no entienden” lo que se debate en las Cortes.

El procurador de Por Ávila ha considerado que la moción de Castilla y León se ha visto “arrastrada” por el “terremoto político nacional” que ha tenido su “réplica” en Castilla y León fruto de una “falta de entendimiento” y una “visión personalista”.

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA EN CASTILLA Y LEÓN