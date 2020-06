Mañueco prevé ampliar las ayudas a afectados por los ERTE, aún sin pagar

Alfonso Fernández Mañueco, garantizó ayer que la Junta de Castilla y León cumplirá con el acuerdo del Diálogo Social para complementar los ERTE y afirmó que se mejorará la cuantía porque la realidad de marzo está superada por la realidad, mientras que el socialista Luis Tudanca exigió que se cumpla "de inmediato" con los afectados.

En su respuesta a la pregunta del socialista Luis Tudanca en el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco aseguró que la Junta garantiza lo firmado y convalidado en las Cortes y explicó que en este momento la Consejería de Empleo e Industria trabaja para mejorar las bases para que la ayuda llegue a más personas, quien más lo necesita y se adapte a la realidad actual de la crisis.

Tudanca reprochó al presidente de la Junta que tres meses después de la firma del acuerdo con los agentes del Diálogo Social y de su convalidación por las Cortes no ha llegado "un euro" a los 70.000 beneficiarios de ERTE, ni a los autónomos. "Va a pagar, sí o no", espetó. "La ley se cumple, es lo que le pido, no se pueden tardar tres meses", recalcó el socialista, que recordó al presidente que ya le dijo, cuando se convalidó el decreto, que "se llegaba tarde y mal", que "a día de hoy no ha llegado ni un euro al bolsillo trabajadores y autonómos".

Tudanca afeó a la Junta que en 2014 se destinaran a complemento de ERTE nueve millones y ahora solo seis millones. "No es comprensible", aseguró. También, censuró a Fernández Mañueco que exija al Gobierno cuando ha dado 268 millones de euros, y "usted cero". "No podemos esperar, lo firmado se cumple en su integridad y la ley se cumple", concluyó.

El presidente reiteró que la Junta cumple y va a cumplir los acuerdos, como ha hecho siempre, y añadió que va a respetar las condiciones y la cuantía, aunque afirmó que se estudia como mejorar a más personas y los que más lo necesitan. "Para los trabajadores, las familias y empresas, la Junta es su mejor aliado".

Mañueco argumentó que el acuerdo con el Diálogo Social del pasado mes de marzo fue pionero y aseguró que todas las líneas están convocadas y en marcha. "Las previsiones de marzo están superadas por la realidad", aseveró, calificando de "oportuna" la pregunta de Tudanca. "El Gobierno es el problema, sea parte de la solución", reclamó para zanjar: "La Junta cumple, le guste o no".