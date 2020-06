Educación establecerá criterios propios para el inicio del próximo curso escolar

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que la Junta no descarta establecer protocolos propios, de la mano de Salud Pública de Castilla y León, para el inicio del próximo curso escolar en septiembre al recordar que el Ministerio no tiene competencias a la hora de regular la organización de los centros y solo puede plantear recomendaciones. Una medida que, precisó, se adoptará si no existe un "consenso" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas acerca de los criterios para compatibilizar la vuelta de los alumnos a las aulas y la seguridad y salud.

Durante una visita al Instituto de Secundaria Julián Marías en Valladolid para comprobar el funcionamiento de las clases de preparación para la EBAU, Rocío Lucas subrayó que el Ministerio no puede presentar un plan con principios generales para que el curso empiece en septiembre con la presencialidad en todas las comunidades autónomas pero luego haya criterios que hagan incompatibles esa presencialidad. De ahí que apostara, según recogió la Agencia Ical, por trabajar con Salud Pública de Castilla y León para aplicar la ratio de 20 alumnos por aula allí donde se pueda llevar a cabo y, sobre todo, basado en criterios epidemiológicos. "No entendemos por qué pueden estar 20 alumnos en un aula sin mascarilla y no 24. Una vez que se cumpla la ley, hay que adaptar esas ratios a tus niveles de seguridad y salud", expuso.

En todo caso, aseguró que la Junta sigue sin conocer los planes del Ministerio de Educación sobre el inicio del próximo curso escolar después de recordar que en la última reunión de la Conferencia Sectorial solo se entregó un borrador.

Lucas señaló que existen otras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hablan de una distancia de seguridad de un metro en el ámbito educativo y no el metro y medio que apuntó el Ministerio y que la consejera consideró "inasumible". Por último, cargó contra los anuncios "estrambóticos" de la ministra Isabel Celaá como dar clases al aire libre, que descartó, o compaginar la presencialidad con la no presencialidad y exigió planteamientos "serios y reflexivos". Sobre la presencia de enfermeros en los centros dijo que no son necesarios.