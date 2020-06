Educación ofrece 7.200 plazas de formación online a los docentes de Castilla y León

La Consejería de Educación ha diseñado tres propuestas formativas para los docentes de Castilla y León dentro de la cuarta edición de la 'Escuela de verano'. En este sentido, el Departamento que dirige Rocío Lucas ha establecido cuatro actividades, con 2.480 plazas, en la denominada 'Escuela digital'. Así, a lo largo del verano, el profesorado de la Comunidad podrá asistir de manera telemática a cursos y seminarios sobre plataformas y herramientas para la educación a distancia, modelos organizativos de centro y metodologías de trabajo con los alumnos, formación en temas de seguridad y confianza digital en la educación a distancia. En concreto, tratarán las siguientes temáticas: Iniciación a Office 365, Iniciación a Moodle, Organización y metodología de educación a distancia y Seguridad y confianza digital en la educación a distancia.

Por su parte, la 'Escuela innovadora y equitativa' acogerá tres actividades online, con 3.000 plazas en total, sobre metodologías activas e inclusividad, así como inteligencia emocional en la educación a distancia. Se trata de los cursos 'Inclusividad y educación a distancia', 'Inteligencia emocional' y 'Aprendizaje cooperativo en educación a distancia'.

Finalmente, la 'Escuela de internacional y bilingüe' ofrecerá un curso on line y tres seminarios web, con 1.720 plazas, sobre metodologías de trabajo en idiomas para una educación a distancia, proyectos internacionales y bilingüismo; concretamente 'Fostering the use of digital tools in online learning environments', 'El reto de la enseñanza online de idiomas en Educación Primaria', 'El reto de la enseñanza online de Idiomas en Educación Secundaria' y 'Motivational activities and web 20 tools for the online learning environment'.

La Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, responsable del proyecto 'Escuela de verano', coordina y dirige esta acción formativa que cuenta también con la colaboración de los tres centros específicos de formación autonómicos, Centro de Recursos y Formación del Profesorado en TIC (CRFPTIC), Centro de Formación del Profesorado en Idiomas (CFPI), Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP) y los centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de ámbito provincial.

La convocatoria para participar en estas actividades se desarrollará a través del Portal de Educación - y las páginas web de los tres centros autonómicos mencionados anteriormente - Centro de Recursos y Formación del Profesorado en TIC -, - Centro de Formación del Profesorado en Idiomas - y - Centro Superior de Formación del Profesorado - desde el 11 al 22 de junio. La realización de las actividades on line tendrá lugar entre el 1 y el 21 de julio.