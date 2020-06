Francisco Igea: "El confinamiento debió hacerse antes, no calculamos que cada día era precioso"

Francisco Igea (Valladolid, 1964), vicepresidente de Castilla y León, analiza el impacto del coronavirus y la repercusión en las relaciones con autonomías vecinas.

-¿Ser médico aporta una perspectiva muy diferente para gestionar desde la política una crisis de naturaleza sanitaria como esta?

-Es indiscutible. No se trata de conocimiento solamente, se trata de una visión clínica de la crisis. Estamos obligados a realizar no solo un diagnóstico, sino también un pronóstico y establecer un régimen terapéutico. Tenemos la obligación de evaluar todas las posibilidades y ponernos en la peor de las situaciones para anticiparnos en la medida de lo posible.

-¿Por qué pilló a dirigentes de todos los colores políticos y de todos los tamaños, desde potencias mundiales a gobiernos regionales, con la guardia baja?

-La salud pública ha sido el patito feo de la sanidad en toda Europa. La sanidad se ha centrado en los grandes avances terapéuticos, en la farmacología y en las nuevas tecnologías. El salubrismo era una antigualla del XIX, nadie en Europa creía ya posible un resurgir de las pestes que asolaron el continente. La última, la gripe española, quedó oculta entre dos guerras mundiales. Por otra parte, la gripe A, la última gran alarma, resultó un fiasco que desacreditó a la OMS de manera esencial.

-¿Cómo está la situación sanitaria en Castilla y León?

-El sistema ha resistido el embate gracias al enorme esfuerzo de los profesionales y a la labor de la Consejería en el establecimiento de unos planes de contingencia que han resultado providenciales. Sin embargo, el esfuerzo ha sido máximo y ha dejado a los sanitarios y al conjunto del sistema exhausto. Necesitamos reforzarlo urgentemente ante la posibilidad de un rebrote. La atención primaria y la salud pública tienen que centrar esta fase de la estrategia, así como la reforma de unidades de cuidados intensivos.

-¿Queda por venir lo peor en forma de crisis económica o es optimista?

-Queda lo peor: Paro, efectos de una posible crisis de grandes dimensiones? pero si somos capaces de generar un clima de acuerdo podremos afrontar el tremendo reto que se nos presenta con mayor tranquilidad. Esta crisis va a exigir el esfuerzo de todos. El frentismo se comportaría como una tea en este secarral de desesperación que vamos a atravesar.

-¿A Castilla y León le perjudicó mucho ser frontera con Madrid?

-El problema no es Madrid como tal. Es que Madrid es el foco epidémico como consecuencia lógica de sus relaciones internacionales, su aeropuerto y su densidad de población. Hay quien ha querido alentar un conflicto entre autonomías o entre una autonomía y el gobierno de la nación. No se trata de eso sino de controlar un foco epidémico. En casos así es imprescindible el control de movimientos: el virus no viaja solo, viaja con la gente. Por eso solicitamos ese control y el confinamiento. Fuimos los primeros en pedir el estado de alarma porque éramos los que más cerca estábamos

-¿Debió decidirse antes el confinamiento para atajar la extensión del contagio?

-Sin duda debió de hacerse. No calculamos que el ritmo de contagio era mucho más alto que el de la gripe y que cada día era precioso. A posteriori todo es más fácil. El último médico es el más listo.

-¿Juzga necesario mantener el estado de alarma mientras dure la desescalada?

-Mientras sea necesario restringir derechos individuales es necesario un instrumento jurídico.

-¿Es la única medida o la más eficaz para limitar la movilidad entre autonomías?

-Es la más eficaz sin duda.

-Le preocupa el impacto en las relaciones sociales entre los pueblos de León y Asturias que son frontera?

-No creo que se vean más afectadas que las relaciones habituales, pronto se recuperará la movilidad normal y en perspectiva no creo que haya un cambio sustancial.

-¿Está más aliviado con la marcha de Marcos de Quinto o con la estrategia de Inés Arrimadas, sin vetos al PSOE?

-La pérdida de compañeros de nivel intelectual y profesional nunca es un alivio. No creo en los partidos monolíticos y más si se definen a sí mismos como liberales. Me preocupa mucho la pérdida de efectivos en el partido, mucho.

-¿Qué le parece el acuerdo PSOE-Bildu para la derogación de la reforma laboral, está de más en una crisis como la actual?

-Un disparate sin sentido y el ejemplo paradigmático de las formas de actuar de un presidente que no cree más que en el día siguiente. No podemos seguir así. Es necesario un gran acuerdo entre quienes creemos en el futuro de España, no podemos acordar el futuro de España con quienes no creen en nuestro país.