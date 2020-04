Mañueco insta al Gobierno a delegar en las comunidades "si no es capaz" de garantizar "un camino claro"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, instó hoy al Gobierno a delegar en las comunidades autónomas ciertas materias para la lucha contra el covid-19, por la "agilidad" que ofrecen, frente a la "lentitud" de Moncloa, y le invitó a "buscar otra vía" en caso de "no ser capaz" de garantizar "planificación, certidumbre y un camino claro".

En una entrevista concedida al programa 'Los desayunos', de La 1 de TVE, Mañueco se refirió a lo "ineficaces" que se han visto hasta ahora las conferencias de presidentes de los domingos (desde que empezó el decreto de alarma el 14 de marzo), "porque los anuncios los hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes o sábado, y "se informa el domingo". "O se cuenta con nosotros o no; o se cree o no se cree en el Estado de las Autonomías", remarcó Mañueco, quien pidió "participar, que se escuche y poder aportar". "Confiar en las comunidades es positivo", prosiguió el jefe del Ejecutivo regional, quien recordó que esa "agilidad" de la que habló se pudo ver, por ejemplo, al inicio de esta crisis sanitaria, cuando la Junta solicitó el estado de alarma entre las primeras comunidades y demandó el confinamiento de Miranda de Ebro y Burgos.

Mañueco anunció que, de momento, todos los presidentes están de nuevo convocados para el próximo domingo por videoconferencia, si bien reiteró que las decisiones "suelen estar ya cocinadas". "Algunos tienen más fortuna de recibir la llamada de Sánchez y a otros a veces nos llama algún ministro", explicó, para recordar que España vive una situación "extraordinaria y la clase política tiene que demostrar capacidad de adaptación, esfuerzo de diálogo y entendimiento", por ejemplo, para el desarrollo del estudio serológico, porque "quien tiene que aplicarlo en el territorio son las comunidades autónomas".

Por otro lado, Mañueco reiteró las peticiones realizadas ayer en cuanto a criterios de desescalada que, a su juicio, "deben ser generales para toda España, desde UCIs extendidas, incrementar camas de hospitalización y realizar el estudio de serología". En este punto, propuso de nuevo que las áreas de estudio al respecto sean las zonas básicas de salud, frente a las provincias, como plantea el Gobierno. "Creemos que se adapta mejor a las peculiaridades de Castilla y León, la más extensa de España, más grande que Portugal, con grandes superficies sin casos; y entendemos que ahí se puede liberar para que la gente pueda salir de sus casas y recuperar la vida normal dentro de esas zonas", argumentó.

Reactivación económica

También pidió de nuevo un fondo no reembolsable para la reactivación económica, la misma herramienta que el Gobierno pide a Europa. Igualmente, reclamó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "informar de lo que nos hemos gastado en sanidad, servicios sociales y recibir este dinero". "Que el montante que venga de Europa se reparta", apostó.

Además, pidió que se haga copartícipe a las comunidades autónomas de la nueva senda de estabilidad presupuestaria, el marco de déficit, la regla de gasto o la ampliación de la capacidad de deuda. "Es algo fundamental. El Gobierno tiene que ser consciente de que las comunidades somos Estado", comentó.

En este punto, invitó al Ejecutivo a seguir el ejemplo de Castilla y León, que "informa a la oposición semanalmente y diariamente desde las principales consejerías a ayuntamientos y diputaciones". "Es el camino que debe seguir: ofrecer planificación, certidumbre, ideas claras, negociar y escuchar a todos y aceptar ideas", insistió.

Como presidente del PP de Castilla y León recordó que ha ofrecido un pacto político, social e institucional a las fuerzas representadas en las Cortes, agentes sociales y económicos y entidades del Tercer Sector. En este punto, consideró que el PP nacional "va de la mano y todos en la misma línea", motivo por el que su presidente, Pablo Casado, "ha apoyado todos y cada uno de los decretos leyes en el Congreso, lo que pone bien a las claras la defensa de Estado del PP".

Niños en la calle

Por último, se refirió a la medida que permite salir a los niños a la calles desde ayer con una serie de condicionantes. Así, hizo un llamamiento a la "responsabilidad individual, de las familias, de los padres y madres" y pidió poner todos los recursos en aquellas ciudades con policías locales "para evitar esa confusión de algunas imágenes que se han visto en las últimas horas, que no se sabe si son generalizadas y puntuales". "Pero hemos visto fotos que generan cierta incertidumbre", indicó.

No obstante, recordó que esta decisión "se tomó en un determinado momento sin consultar con los expertos ni con la opinión de las comunidades autónomas, pero se tomó al fin y al cabo". "Creo que los chavales tienen que salir de los domicilios, eso es verdad, y se había reclamado esta petición por parte de algunas comunidades. Pero no es menos cierto que tenemos que hacer un llamamiento para no bajar la guardia, seguir las medidas de aislamiento social y distancia entre personas, porque no puede ser que jueguen los niños entre ellos para evitar contagios".