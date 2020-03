Crisis del coronavirus en Castilla y León: Mañueco "Nos gustaría que alguien nos pudiera echar una mano"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hizo hoy un llamamiento a la "solidaridad" de otras comunidades autónomas con Castilla y León, cuyo panorama por el coronavirus no debe llamar al "engaño". "Estamos nosotros más para que nos ayuden otras comunidades, y nos gustaría que alguien también nos pudiera echar una mano", afirmó.

En una entrevista al programa radiofónico "Herrera en Cope", Fernández Mañueco explicó que provincias como Segovia y Soria "están muy por encima de los datos" de la Comunidad de Madrid y otras, como Ávila y Salamanca, se acercan -dijo- de manera "peligrosa".

"Reclamamos, por tanto, también esa solidaridad" con Castilla y León, donde según los cálculos del presidente de la Junta, tras el estado de alarma, la población de algunos territorios creció un diez o 15 por ciento por la llegada de ciudadanos de otras comunidades vecinas.

En ese sentido, el presidente de la Junta aseguró que él está en la "obligación" de reclamar ayuda, como lo ha hecho el Gobierno ante la situación de territorios como Madrid. "Ojalá desde Castilla y León pudiéramos ayudar a una comunidad tan querida y hermana, y con la que vivimos y tanto recibimos como es la Comunidad de Madrid", expuso.

"Si es que nosotros tenemos las urgencias al límite en la mitad de la Comunidad", añadió el presidente de la Junta quien indicó que de momento la Comunidad es "autosuficiente" porque sus hospitales actúan en "red" y se mantiene la atención en cada provincia aunque con "muchísimas dificultades". Ese, dijo, es el caso de Segovia o Soria.

El jefe del Ejecutivo autonómico remarcó que la sanidad de la Comunidad tiene "muchas bajas por cuarentena", tanto de profesionales de la medicina, como de la enfermería, auxiliares de clínica o celadores. "Estamos nosotros más para que nos ayuden otras comunidades", espetó. Además, reclamó más material sanitario al Gobierno a pesar de que destacó la Comunidad ha logrado gestionar nueve vuelos con suministros.



Coordinación

Por otra parte, el presidente de la Comunidad reconoció la necesidad de mejorar el "esfuerzo de coordinación" en la "batalla" de España contra el Covid-19. Alfonso Fernández Mañueco consideró necesario buscar un mecanismo "más ágil" para las conferencias de presidentes, que se están celebrando por videoconferencia, ya que a su juicio se parecen más una "sucesión de monólogos".

Además, reconoció que las ideas de otros presidentes autonómicos son recogidas por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, si bien lamentó que en su caso es escuchado y recibe respuesta, pero "no hay un trabajo posterior". No obstante, reconoció que el sábado lo llamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicarle los detalles del Real Decreto que regulaba la paralización de la actividad durante las próxima semanas, si bien lamentó que no pudiera afinar más su contenido y que algunas cuestiones al final no se recogieran.

Finalmente, Fernández Mañueco explicó que él ya había pedido más restricciones en los movimientos hace días, por lo que consideró que la última decisión del Gobierno se debería haber tomado "antes" y de forma más coordinada con las comunidades autónomas, así como con políticas que protejan el empleo y, por ejemplo, que contemplen la supresión de las cuotas de la Seguridad Social.