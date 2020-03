Castilla y León: Levantan el cierre de Valle de la Valduerna, en León, tras un contagio masivo en un entierro

La localidad leonesa de Valle de la Valduerna, situada en el término municipal de Villamontán de la Valduerna (León), levantó ayer el cierre del acceso de entrada y salida pueblo establecido durante tres días tras producirse un posible contagio masivo de coronavirus en un entierro celebrado el día 8 de marzo.

Así lo explicó el alcalde de Villamontán de la Valduerna, Antonio Fuertes, quien señaló que a última hora de la tarde de ayer se levantó la limitación de acceso a la localidad después de que la Unidad Militar de Emergencias procediera a su desinfección.

Fuertes consideró que el posible contagio masivo se produjo el domingo 8 de marzo, cuando se celebró un funeral en Castrotierra de la Valduerna, al que acudieron varias personas de Madrid. "Además, el tanatorio de Castrotierra tiene un bar justo al lado, y prácticamente todas las personas que se encontraban en el bar fueron contagiadas, por lo que creo que el posible foco estuviera ahí".

En total, el regidor suma más de 20 personas contagiadas en Valle de la Valduerna, "por la cercanía a Castrotierra", una familia de cinco o seis personas en Castrotierra, "donde creo que incluso hay un fallecido" y unas ocho personas en Fresno. Asimismo, según el edil, "se empieza a sospechar de otros dos posibles casos en Miñambres, pero no está confirmado todavía".

"Sin embargo, el fallecido era de Villamontán y el pueblo entero se encontraba en el funeral, pero hasta ahora no ha habido ningún caso, incluso yo mismo estuve y no he notado nada por el momento", detalló Antonio Fuertes.

El alcalde resaltó que "las personas que podrían estar infectadas se encuentran mal desde hace ya unos diez días y la médica de la zona está llevando los casos desde el consultorio de Miñambres, pero tampoco se han hecho los test para confirmarse los contagios".

Fuentes de subdelegación del Gobierno explicaron que fue la autoridad sanitaria quien pidió que se extremaran las precauciones de cumplimiento del Real Decreto del Estado de Alarma, fundamentalmente en el tema de la movilidad, "debido a que en la pedanía de Valle había un posible contagio por la asistencia a un funeral", por lo que se tomaron medidas "para evitar más contagios y para hacer los test para saber si estaban infectados o no".

Estas mismas fuentes aseguraron que "los test ya se han realizado por parte de las autoridades sanitarias, que aseguraron que ya no es necesario extremar las precauciones, aunque sigan teniendo que cumplir Real Decreto y estar en sus casas sin salir, como todo el mundo".