El avance del coronavirus obliga a la Junta a pedir el estado de alarma y blindar la región

La Junta de Castilla y León pedía este viernes al Gobierno central la declaración del estado de alarma en la comunidad a la vez que se blindaba con medidas para frenar el coronavirus como mandar a casa a medio millón de estudiantes, cerrar centros de día y suspender las visitas a las residencias de mayores.

Además, la Junta de Castilla y León pedía este viernes al comercio de la comunidad que no abra salvo los dedicados a suministros médicos, farmacéuticos, alimentos o bienes esenciales. Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa tras el consejo de gobierno extraordinario que este viernes ha aprobado medidas restrictivas para controlar el coronavirus.Por el momento se trata de una recomendación.

En rueda de prensa tras el segundo Consejo de Gobierno extraordinario de esta semana ante el avance del coronavirus, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que las medidas adoptadas este viernes son algunas complejas y difíciles en un momento "de especial gravedad", y ha apelado a la "solidaridad, comprensión y responsabilidad individual"

La Junta espera al estado de alarma para poder poner en marcha medidas más coercitivas en cuanto a la movilidad ciudadana pero mientras tanto ha cerrado centros de estancia diurnas, de día o atención temprana, y suprimido programas de conciliación familiar como el Conciliamos de Semana Santa. Además de cerrar los centros docentes durante al menos quince días, la Junta ha echado la llave a las residencias universitarias y las juveniles.

Se ha extendido a toda la comunidad que no se use el transporte público y se ha pedido al gobierno que se suspenda el transporte colectivo entre Castilla y León y las autonomías con mayor riesgo como Madrid y País Vasco.

Las medidas, que cuentan con el respaldo de los grupos parlamentarios, también incluyen recomendaciones como que no se abran los comercios de la Comunidad y centros de ocio salvo los dedicados a suministros médicos, farmacéuticos, alimentos o bienes esenciales.

Por el momento se trata de una recomendación a la espera dela entrada en vigor del estado de alarma, según ha explicado en una rueda de prensa sin periodistas, que han seguido vía en línea la intervención con preguntas formuladas a través del móvil.

Fernández Mañueco ha dirigido este viernes una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, para hacerle partícipe de la necesidad de suspender las procesiones de Semana Santa en la comunidad autónoma.

El presidente ha agradecido a Omella que haya entendido esta petición, mientras que el vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, ha conversado en la misma línea con el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

Igea se ha hecho eco de la "excelente disposición" de Argüello: "han entendido perfectamente nuestra petición", ya que la concentración de personas "supone una situación de alto riesgo", por lo que ha pedido a los fieles que sigan la liturgia "desde sus casas".

El vicepresidente de la Junta también ha pedido a los jóvenes de la comunidad especial responsabilidad ante el coronavirus ya que a su juicio "no se trata de demostrar" que no "tienen miedo a nada" sino demostrar el "amor" a los suyos. "Llevo treinta años dedicándome a la medicina, hoy cualquiera puede contribuir a salvar vidas; no se trata de lo que te pase a ti, sino de lo que le pueda pasar a tu abuelo o a tu ser querido", ha explicado. En la misma línea, Casado ha apelado a los jóvenes para que cumplan con las medidas restrictivas de movilidad aprobadas, en cuanto a uso de transporte público, viajar a otros lugares o cierre de los centros docentes.