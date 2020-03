Cerrado el colegio Anduva tras darse casos en padres

La Junta de Castilla y León cerrará hoy y hasta el 19 de marzo el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Anduva, en Miranda de Ebro (Burgos), después de que se hayan detectados casos positivos de coronavirus en algunos padres de niños. La decisión llega un día después de que el Gobierno decidiera clausurar tres aulas, a raíz de las recomendaciones dadas por la Consejería de Sanidad en aplicación de los criterios de contención de la transmisión del virus COVID-19. Así lo confirmó la consejera de Educación, Rocío Lucas. La medida afecta a 460 alumnos y 25 profesores, además de a los 80 niños y los once docentes que ayer ya no fueron a clase. Preguntada por si esta medida se puede ampliar a otras provincias y centros educativos de la comunidad, la consejera apuntó, según recogió la Agencia Ical, que el cierre de colegios e institutos depende de las zonas geográficas. "Si en algún otro colegio se detecta algún caso positivo de alumnos y familiares, se actuará en consecuencia, pero a día de hoy (por ayer) no es necesario", sentenció.