Castilla y León favorecerá el retorno laboral de las mujeres tras excedencias de cuidados

La hiperresponsabilidad, el miedo, la maternidad o la falta de referentes femeninos. Da igual el sector de la sociedad que se analice: el ámbito científico, el deporte o la lucha sindical. Las experiencias, y sobre todo las barreras, son las mismas para ellas. Y así lo pusieron de manifiesto ayer seis mujeres de éxito en el Primer Encuentro Mujer en Castilla y León organizado por la Junta en el Auditorio Miguel Delibes con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo domingo 8 de marzo.

Una jornada de empoderamiento presentada por Marisol López del Estal, directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que contó con la intervención inaugural del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y una mesa redonda en la que participaron Margarita Calonge; catedrática de Oftalmología e investigadora del Instituto de Oftalmología Aplicada (IOBA) de la UVA; Beatriz Escudero, presidenta de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León; María Perrino, directora general de Deportes de la Junta; Anabel Pérez, directora regional de Aspaym; Ana del Val, directora de Recursos Humanos de L'Oreal; y Yolanda Martín, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de Comisiones Obreras de Castilla y León además del numeroso público con presencia zamorana y femenina a como la Consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco; la subdelegada de la Junta en Zamora; Clara San Damián; y la directora general de Juventud, Estela López.

En palabras de Alfonso Fernández Mañueco, las sociedades avanzadas son aquellas que no dejan a nadie atrás y son capaces de aprovechar todo su talento, incluido el de la mitad de la población que suponen las féminas. De ahí que la Junta vaya a poner en marcha un innovador programa para el retorno laboral de mujeres tras períodos de excedencia por cuidado de hijos o de familiares a cargo.

El presidente anunció este "ambicioso" proyecto que incluirá asesoramiento, acompañamiento y formación, así como ayudas a las empresas por un importe cercano a los 7.000 euros, en función de la duración del contrato de las beneficiadas.

"En Castilla y León queremos mujeres libres, iguales, autosuficientes y con el derecho a ejercer toda su capacidad y potencialidad", defendió. A su juicio, la educación, el empleo y la sensibilización social implícita de este tipo de jornadas conforman las herramientas clave para lograr una igualdad efectiva y real.

Un objetivo prioritario del presente y del futuro, por ejemplo, de niñas como las que ayer al inicio del evento diseñaban robots gracias al proyecto STEM Talent Girl que promueve el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas de las más pequeñas para recordarles que la ciencia también tiene nombre de mujer.

Lejos de responder al manido y detestable estereotipo de "sexo débil", las siete mujeres que participaron en la mesa redonda demostraron la fortaleza de sus brillantes carreras sin esconder sus miedos. Como el "miedo a no ser buena trabajadora o a no ser buena madre", tal y como reconocía Beatriz Escudero, presidenta de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Absorta por la hiperresponsabilidad y el deber hacia los demás, un día paró, pidió ayuda y siguió. "Cuando era pequeña quería cambiar el mundo€ y se me había olvidado", se sinceraba.

Quien lleva toda su vida peleando por la igualdad, literalmente, es María Perrino, directora general de Deportes de la Junta. La exboxeadora salmantina lleva con orgullo el lema de "Pelea como una chica". Desde pequeña ha luchado sobre el cuadrilátero por un hueco en deportes de combate, tradicionalmente asociados a los hombres por aquello de la "masculinidad". "Ni la fuerza, ni la energía, ni la resistencia o el valor son propias de ningún género", defendía.

Anabel Pérez, directora general de Aspaym Castilla y León, exigía prestar especial protección a las mujeres doblemente discriminadas: por ser mujer y por ser discapacitada. Colectivos vulnerables que padecen aún más violencia sin contar una vez más con el factor del miedo. "El miedo no está valorado como discapacidad, pero te pone muchas barreras", apuntaba.

En la misma línea, la directora de Recursos Humanos de L'Oreal Ana del Val señalaba la imperiosa necesidad de que las mujeres tengan conciencia sobre su propia valía. Un mensaje transmitido hace casi cinco décadas a través del eslogan "Porque yo lo valgo" de la compañía centenaria, en la que "se han roto muchos techos de cristal".

Por su parte, la catedrática de Oftalmología, Margarita Calonge, una de las dos únicas de España, recordó cómo su padre priorizó la educación de sus hijas para que en el futuro no tuvieran que depender económicamente de ningún hombre. No obstante, puntualizó que la lucha por la igualdad no es contra los hombres, sino en colaboración con ellos.

Por último, Yolanda Martín, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de Comisiones Obreras de la región, puso sobre la mesa otras cuestiones como la maternidad. "En una entrevista de trabajo un hombre dice que es padre y da puntos. Sin embargo, a las madres las penaliza". Asimismo, abordó otras cuestiones relacionadas como la conciliación y la inserción laboral, un anhelo que ahora fomentará la Junta con su programa anunciado de retorno laboral.