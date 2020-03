La región pide a la UE que la transición "verde" no reste fondos a la cohesión

,

Las regiones han reclamado este martes en la comisión de Cohesión del Comité de las Regiones que el Fondo para Transición Justa que plantea la UE en paralelo al Pacto Verde no sirva "de excusa" para reducir las políticas de Cohesión. Bruselas propone este nuevo Fondo que a partir de 2021 apoye a las regiones europeas más dependientes de los combustibles fósiles en su transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes. "Si la UE está realmente comprometida con alcanzar la neutralidad climática para 2050 tenemos que otorgarle una financiación apropiada, pero que no vaya en detrimento del gasto de Cohesión", ha señalado el socialista croata, Vojko Obersnel, ponente del dictamen sobre esta cuestión. Según ha explicado, la creación del Fondo de Transición que plantea la Comisión europea no puede "servir de excusa" para reducir la partida de la Cohesión en las cuentas europeas. La cumbre presupuestaria del pasado 20 de febrero acabó sin acuerdo ante las grandes diferencias entre los Veintisiete sobre la cantidad total del presupuesto y los recortes que impulsan algunos países del norte hacia políticas agrícolas y de Cohesión.

En su intervención en el debate, el director general de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Carlos Aguilar Vázquez, ha defendido que sean las administraciones provinciales las que gestionen las ayudas de Bruselas. "Así el dinero llega a donde se necesita", ha señalado, poniendo de ejemplo que en regiones grandes como la comunidad autónoma de Castilla y León se corre el riesgo de que las zonas más afectadas no sean las beneficiarias del Fondo.