Un paseo por la casa de todos

Eran las 11 en punto cuando los ujieres de las Cortes de Castilla y León desplazaron la cinta que cortaba el paso y abrieron las puertas del Parlamento. Decenas de personas esperaban impacientes el momento para dar un paseo por el interior de las instalaciones de la que es considerada la casa de todos, que ayer celebraba la habitual jornada de puertas abiertas con motivo del XXXVII aniversario del Estatuto de Autonomía y que este año llevaba como lema "¡Os esperamos!". Entre ellos, con muchas ganas, un grupo de personas con discapacidad en representación del Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que el martes pasado recogió la Medalla de Oro de la comunidad y que ayer tuvieron el privilegio de ser los primeros en atravesar los arcos de entrada.

Los primeros fueron recibidos por el vicepresidente primero, Francisco Vázquez, así como los secretarios primero y tercero, José Francisco Martín y Marta Sanz. Junto a ellos, algunos procuradores y miembros de la Mesa, que saludaron al primer grupo, a los dieron la bienvenida con un breve discurso en el Hemiciclo, el espacio más esperado para conocer por parte de los visitantes, cuyo recorrido también les guiaba por las salas de comisiones (Cortes de León, Campos de Castilla y Castillo de Fuensaldaña) y el pasillo de pasos perdidos.

La ligera lluvia que caída sobre Valladolid en la mañana dominical no ahuyentó a quienes quisieron conocer el interior de las Cortes y su funcionamiento. Algunos, incluso, no era la primera vez que asistían. El vallisoletano Antonio González, un asiduo, aseguró que "acude todos los años" porque se siente "muy de esta comunidad". También Dolores Molino, sentada justo detrás del escaño que habitualmente ocupa el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que recordó que también había acudido una vez hace varios años pero no su marido, quien le acompañaba en esta ocasión. "Me gusta siempre verlo. ¡Además el Hemiciclo impone, la verdad!", exclamó.

La palentina Virginia Ruiz decidió conocer por primera vez la casa del pueblo castellano y leonés, pero además con una labor de promulgación, a la cabeza del grupo al que ayer dirigía. Ella trabaja en la Fundación San Cebrián Plena Inclusión, en Palencia: "Hemos considerado que los chicos tenían que venir a saber más del lugar que nos representa. Aquí sentada me siento importante", sonrió, mientras reposaba en uno de los escaños de la bancada 'popular'.

Junto a ellos, cientos de castellanos y leoneses que hasta las 20 horas pasaron y pasearon por los pasillos del Parlamento, con parada clave en el Hemiciclo. Fue allí, precisamente, donde el vicepresidente primero, Francisco Vázquez, les dio la bienvenida y recordó a los presentes que las Cortes se encuentran operativas desde 1983, motivo por el cual este año se celebra el XXXVII aniversario del Estatuto de Autonomía. Destacó, igualmente, que en esta ocasión se ha querido reconocer la "labor solidaria" de muchos habitantes de esta tierra, representados en la asociación Cermi, que esta semana recibió la Medalla de Oro.

Durante la jornada, la visita estuvo acompañada al final del recorrido con la representación de Valquiria Teatro, en el Salón de Actos.