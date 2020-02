Confirmados los dos primeros casos positivos de coronavirus en Castilla y León

La Consejería de Sanidad ha detectado los dos primeros positivos en coronavirus en Castilla y León. La directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, ha ofrecido una rueda de prensa a los medios para informar sobre estos dos primeros casos confirmados en la Comunidad.

El primer infectado se trata de un joven italiano de 18 años, estudiante de Business en una Universidad privada de Segovia, que ha sido diagnosticado con una patología respiratoria leve al que solo se le está aplicando un tratamiento contra la fiebre.

El afectado, que vive en una residencia de estudiantes de Segovia de 115 inquilinos, había estado en Milán recientemente. En la noche del martes, el chico comenzó a tener fiebre. Se automedicó y empezó a estar mejor por lo que al día siguiente acudió a la Universidad, donde comió con unos compañeros, según ha explicado Pacheco. Sin embargo, por la tarde comenzó a encontrarse peor. En consecuencia, acudió a un centro de salud donde fue valorado y finalmente diagnosticado de coronavirus.

Durante su intervención, la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco también ha informado del positivo de un ingeniero iraní. El hombre fue trasladado esta mañana al Hospital Universitario Río Hortega, desde su trabajo en la Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía (Cidaut), en el Parque Tecnológico de Boecillo, donde quedaron también aislados 13 compañeros a la espera de los resultados.

La consejera ha recordado que existe un teléfono de asistencia médica para cualquier consulta relacionada con la enfermedad: 900 222 000

Esta misma mañana, Sanidad activaba el protocolo en la localidad zamorana de Vezdemarbán por una familia italiana que reside en el pueblo que recientemente han estado en su país de origen. No obstante, cabe recordar que no es el único caso en estudio en la región. De hecho, Sanidad ha dejado de informar de los casos en estudio para no alarmar a la población.