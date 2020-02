La Junta pide en Bruselas fondos para las necesidades de zonas despobladas

,

El director general de Acción Exterior de la Junta, Carlos Aguilar, ha defendido la aspiración de Castilla y León para que las "necesidades urgentes" de las regiones despobladas que sufren "despoblación y dispersión" se reflejen en el nuevo dictamen sobre retos demográficos que elabora el Comité Europeo de las Regiones. Así lo ha manifestado Aguilar, en referencia a la reunión que se ha celebrado este lunes en Bruselas para abordar el problema de la despoblación.

Al respecto, el director general de Acción Exterior de la Junta ha puesto sobre la mesa la necesidad de destinar recursos económicos al medio rural "para generar actividad económica" y, "fundamentalmente", para poder mantener la prestación de servicios públicos como la Educación o la Sanidad.

Al hilo de ello, Carlos Aguilar ha explicado que el envejecimiento y la dispersión poblacional, como ocurre en Castilla y León, "multiplican el gasto público para llegar a cada ciudadano" al tiempo que ha recordado que el 70 por ciento del presupuesto de Castilla y León se dedica precisamente a esto.

Además, Aguilar considera que atender las demandas de estos territorios supondrá "un apoyo claro" a la agricultura, la ganadería, a la actividad vinculada con el medio ambiente, algo que es necesario preservar y conservar "entre todos".

El responsable de la Junta se ha referido a la visita que realizó a Castilla y León la vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, Dubravka Suica, quien se reunió con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y quien pudo conocer de primera mano "una parte de la realidad de Castilla y León".

Además, desde Castilla y León se planteo a Suica la necesidad de que el Marco Financiero Plurianual 2020-2027 incluya "un esfuerzo presupuestario para mantener vivas las regiones europeas.

Asimismo, Carlos Aguilar se ha referido a las palabras que pronunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en el 138 Pleno del Comité de las Regiones (CdR), quien aseveró que si no se es consciente de que "ciudadanos no son solo los que viven en las ciudades", no habrá futuro en la Unión Europea.