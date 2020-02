Mañueco rechaza el "catastrofismo" del PSOE y pide un pacto de estado en demografía

Valladolid, Agencias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido un acuerdo autonómico para que se avance en un Pacto de Estado sobre demografía, al tiempo que ha asegurado que se encargará "personalmente" de que el reto demográfico sea el asunto "estrella" que se aborde en la próxima Conferencia de Presidentes anunciada por Pedro Sánchez.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, quien ha lamentado que la Junta "siga negando el problema y tapándose los ojos", ante la situación poblacional en la comunidad. No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en que el Ejecutivo tiene como "prioridad" crear "oportunidades" para que los jóvenes "se queden" en Castilla y León, así como atraer población y retornar el talento.

Para perseguir esta "prioridad", Fernández Mañueco ha anunciado que será el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien se encargará de coordinar todas las políticas que se impulsen relativas al reto demográfico.

Sin embargo, el portavoz socialista ha lamentado las palabras de Fernández Mañueco en las que, según su interpretación, aseguró: "no pasa nada porque nuestros jóvenes tengan la oportunidades de salir". Así, ha criticado que diga esto ante una situación en la que "ocho de las nueve provincias" de Castilla y León se sitúan entre las que "más población han perdido". "Se han ido cuatro de cada diez jóvenes y no pasa nada", se ha preguntado Tudanca. "Sí que pasa, hay generaciones que se han ido por falta de oportunidades", ha respondido, tras lo que ha recordado que el Plan Industrial acordado entre Junta y grupos parlamentarios incluía una dotación de cinco millones de euros para un Plan de Retorno del Talento que, a como ha destacado, no se ha impulsado y únicamente se ha conseguido que en 2019 vuelvan 47 personas a la Comunidad cuando, según sus datos, se pierden una media de 30 jóvenes al día. Ante estos argumentos, Fernández Mañueco ha aclarado que sus palabras fueron textualmente: "No pasa nada porque los jóvenes tengan posibilidad de salir fuera porque así, muchas veces, te das cuenta de las oportunidades que tenías en casa".

Por último, Fernández Mañueco ha pedido a Tudanca que deje atrás el "catastrofismo" y avance para dar un mensaje en "positivo" para los jóvenes de la comunidad. "Castilla y León tiene futuro y los jóvenes mucho futuro y se lo van a demostrar", concluyó.

Mañueco, remitirá una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma semana para urgir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Además, Fernández Mañueco, ha asegurado que no fallará ni a los ciudadanos leoneses, ni a los que se manifestaron el pasado domingo por el futuro de la provincia.

Por otro lado, las Cortes acogieron más de la mitad de los 20 puntos de una moción socialista en la que se recoge un plan turístico para corregir los desequilibrios entre viajeros y pernoctaciones en las provincias o el desarrollo de políticas de promoción para atraer visitantes del exterior. La moción, que se vota hoy, fue defendida por el procurador socialista Ignacio Martín Benito.