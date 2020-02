Igea no será compromisario, lo que abre la puerta a ser candidato a presidir Cs

Valladolid, Ical

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), y uno de los impulsores de la candidatura "Ciudadanos Eres Tú" no se presentará como compromisario por la provincia de Valladolid, lo que implica que no acudirá a la Asamblea General que se celebrará en Madrid los días 14 y 15 de marzo para debatir y aprobar los nuevos estatutos del partido. Este paso de Igea, según ha podido saber Ical de fuentes cercanas al partido, abre todavía más la puerta a la posible presentación de su candidatura para presidir Ciudadanos e iniciar la carrera frente Inés Arrimadas, como ha dejado entrever en los últimos meses. Pese a que ha venido diciendo que la candidata es la "mejor", Igea, enmarcado en la corriente crítica, ha afirmado por activa y pasiva que daría el paso si el "modelo de partido" es el actual, el de "un partido centralista" donde se toman las decisiones "de arriba abajo", y no se abre a ser más participativo y a escuchar a la militancia.

Francisco Igea, afirmó que no se van "a mover hasta que no sea el tiempo" y subrayó que la decisión de la gestora sobre la enmienda presentada será la que "determine" si presentan candidatura alternativa a Inés Arrimadas. "Quien lo va a representar se verá en su momento", dijo

Enmienda sobre estatutos

El sector que encabeza está a la espera de lo que determine la gestora en relación a la enmienda presentada en el sentido de que se recoja y se cambien los estatutos, lo que él mismo reconoció menos probable, que la gestora vea que tiene entidad para que se debata en la asamblea o que no sea así y se someta a votación telemática.

"Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos", dijo para recordar el lema del partido. Será en función de la decisión que adopte la gestora, en relación a las tres propuestas reglamentarias, lo que marcará la posición del sector crítico, que quiere un partido con mayor participación de los militantes, como ha recalcado Igea en los encuentros con afiliados, y que sean éstos los que elijan a las direcciones territoriales.

Esta noticia se producía el mismo día que se daba a conocer que la Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la absolución del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de un delito leve de amenazas, por el que había sido denunciado por Borja Collantes, otro miembro de Ciudadanos, y ordena archivar la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número cinco de la ciudad, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Contra esta sentencia no cabe la interposición de recurso alguno, por lo que se cierra el proceso judicial.