Armisén: "Cualquier provincia posee datos poblacionales como los de León"

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, aseguró, tras la jornada reivindicativa y la manifestación celebrada en el día de ayer en León, que "cualquier provincia podría sacar datos poblacionales" similares a los aportados por el movimiento leonés, y es que, la gran mayoría de los "2.248 municipios de la comunidad podrían presentar sus datos, proporcionales a los de León", apuntó.

Armisén cargó contra "cualquier opción vinculada a la salida del modelo autonómico, al pensar que con ese tipo de discurso se obtienen soluciones, cuando estas se encuentran en torno a un modelo social". Por ello, recalcó que en dicho modelo social "habrá que enfrentar este tipo de cuestiones, pero no a través de la imitación de modelos vinculados al nacionalismo o independentismo, que se rechazan de plano".

Actualmente, el 80 por ciento de la población española vive en el 20 por ciento del territorio, por lo que "con este tipo de datos se pueden hacer noticias todos los días". "Esto quiere decir que no es un fenómeno que solo afecta a León ni tampoco a la región", subrayó.

Tal es así que, los territorios "están afectados por un movimiento poblacional del mundo rural al urbano, además de otro movimiento por motivos laborales, así como por las cifras sobre la natalidad, al ser determinantes para los datos absolutos de población", apostilló.

Ayer mismo, el Ayuntamiento de Riaño (León) aprobaba en pleno la moción que defiende la creación de una autonomía para la Región Leonesa. La propuesta recibió el visto bueno de toda la corporación (tres ediles de Ciudadanos, dos del Partido Popular y dos del PSOE), en un Ayuntamiento en el que la Unión del Pueblo Leonés no tiene representación. De esta forma, se elevan a 24 los ayuntamientos –22 en la provincia leonesa, uno en Zamora y uno en Salamanca- que se suman a esta iniciativa.

Por otro lado, el alcalde de León, José Antonio Diez, afirmaba ayer que la manifestación que el domingo reunió a unas 35.000 personas en la ciudad, con amplia presencia y protagonismo leonesista, "le pese a quien le pese y lo quiera leer como lo quiera leer, o lo quiera mirar como lo mire, realmente dejó clara una cosa: que sigue siendo esa lucha que se inició en el año 1984 por la autonomía de esta región". Para Diez, "quien no quiera leer esto o no lo quiera ver así, se equivoca claramente". Es cierto, dijo, que la gente salió a la calle a reivindicar un futuro para la provincia, "el hartazgo de los leoneses hacia esta discriminación y agravio que llevamos sufriendo décadas y que sigue obligando a que los no tengamos oportunidades de futuro en esta tierra, pero nuestro futuro está también directamente ligado a esta reivindicación de autogobierno y de autonomía para nuestra región".

Desde el ámbito político, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, tildaba en Burgos de "muy respetable la movilización que reclamó un futuro para la provincia con el empleo y las infraestructuras y la reindustrialización como ejes, al tiempo que subrayó que la Junta está "presente" en esas mesas de trabajo por su futuro.

UPL agradeció a los leoneses, zamoranos y salmantinos su asistencia a las manifestaciones en León, Ponferrada y Villablino por el futuro de la provincia, que para la formación se convirtieron en "una llamada de atención de la que deberían tomar nota desde la institución autonómica y provincial".

Desde el PSOE se asegura que entienden el sentimiento leonés, pero cree que su salida de la comunidad "no es el camino" y Podemos aseguró que las movilizaciones marcan un camino "y la clase política debe recoger el guante".