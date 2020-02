Castilla y León: Más de 430.000 hogares sufren algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes

Un total de 436.665 hogares atraviesan por dificultades para llegar a fin de mes en Castilla y León, según se desprende del informe "Un empleo contra la exclusión", elaborado por la Fundación Adecco. Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, un 43 por ciento de las familias de la comunidad vive esta situación, un 3 por ciento más que el año anterior. Concretamente, un 4,5 por ciento termina el mes "con mucha dificultad", un 13,5 por ciento "con dificultad" y un 25 por ciento "con cierta dificultad".

El próximo 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Justicia Social, y por ese motivo la institución ha elaborado el informe, por cuarto año consecutivo. Con él buscan subrayar la importancia del empleo como elemento primordial para reducir la pobreza y la exclusión social, así como dignificar la vida de las personas.

Para el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, "el crecimiento de variables macroeconómicas como el PIB no conlleva necesariamente una reducción de la pobreza, ya que dichas dimensiones no miden el bienestar social real. Así, ciertos segmentos de la población tradicionalmente más vulnerables no se benefician a corto plazo del crecimiento económico y se convierten en víctimas de la brecha social".

A su juicio, en este contexto, "el empleo sostenible se alza como la principal herramienta para combatir, no solo las dificultades económicas de las familias, sino también la desigualdad social que de ella se deriva, impactando en áreas como la calidad de vida, la seguridad o la salud de las personas, que sí son indicadores de bienestar social. El reto es que grupos de población como personas con discapacidad o mayores de 55 años parados de larga duración no solo accedan al mercado laboral, sino que tengan garantías de consolidarse en el mismo y tener una vida digna".