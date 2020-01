Igea sobre Arrimadas: "Inés es libre de presentarse o no para liderar" Cs

,

El vicepresidente de la Junta y dirigente de Ciudadanos en la Comunidad, Francisco Igea, ha advertido a Inés Arrimadas, de que "no se puede convertir un debate de ideas en uno de personas". Igea respondía así en un tuit de la responsable de su formación en el que Inés Arrimadas aseguraba que no será presidenta del partido si se aprueba un modelo "de baronías" como el que quiere el vicepresidente.

Igea incidió en su breve mensaje en que Arrimadas "es libre de presentarse o no a liderar el partido" y repitió que sigue pensando que es "la mejor". Sin embargo, sentenció que "ni Inés ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. Es el momento de las ideas", resumió. Estas declaraciones del vicepresidente se producen tras las palabras de Inés Arrimadas, quien pidió además a Igea que se presente como candidato alternativo, porque en la asamblea no solo se trata de elegir quién lidera Cs, sino también con qué equipo, el modelo de partido y la manera de afrontar los problemas.

Arrimadas se refirió a Igea en un momento dado como "este señor", al que reprochó que cuando algo no le gusta va a los medios de comunicación a decir que en la dirección son "leninistas", adjetivo con el que se refirió a la propuesta de estatutos. "No vengo de Cataluña para liderar un partido de 17 PSCs", dijo,

Por su parte, el presidente de las Cortes y portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, aseguró que apuesta por un partido "unido" y no por "17 minipartidos con virreyes" criticando a la dirección. En su perfil de Twitter, Luis Fuentes sostuvo que el modelo que quieren muchos afiliados es el de un partido "fuerte", "unido" y "participativo" en torno al "mejor liderazgo", que consideró el de Inés Arrimadas y que según aseguró ella misma este jueves en Madrid no es compatible con las "baronías" que defiende Igea.

Luis Fuentes se desmarcó así de vicepresidente de la Junta y se posicionó con Arrimadas y la dirección, que ha propuesto unos estatutos que el grupo de críticos pretende enmendar en este proceso previo a la Asamblea General del 14 y 15 de marzo.

Este sábado Igea y otros dirigentes de Ciudadanos presentarán en Barcelona la plataforma "Ciudadanos eres tú", como altavoz del sector más crítico con el modelo que no recoja las primarias para elegir a los líderes territoriales del partido.