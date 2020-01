De la Hoz teme que el Gobierno de Sánchez pida de "rescate" el apoyo a los Presupuestos para pagar el IVA

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha expresado su temor de que el Gobierno de España actúe como en la legislatura pasada y se comporte como los "mafiosos", que primero quitan lo que es de uno, para luego pedir un "rescate", que sería el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez actuó así en el pasado al incluir el pago de los 142 millones de euros del IVA de diciembre de 2017 en las fallidas cuentas de 2019.

En la comparecencia posterior a la Junta de Portavoces, Raúl de la Hoz, confió en que en esta ocasión el Gobierno de España no lo haga y no sea "tan rastrero" como lo fue a su juicio en el pasado. Por ello, el portavoz popular ha anunciado que presentarán una proposición no de ley para su debate en el próximo pleno de las Cortes, que comienza el próximo martes 4 de febrero, el primero de este periodo de sesiones.

Al respecto, de la Hoz ha argumentado que la iniciativa pide que el Gobierno pague "sin excusas" y de forma "inmediata" los 142 millones pendientes, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya trasladado que la liquidación de esa cantidad, correspondiente al último mes de 2017, ha expirado. Insistió en que se trata de un "auténtico chantaje" a las comunidades, puesto que recordó tienen pendiente el cobro de 2.500 millones de euros.

De la Hoz, por ello, solicitó el apoyo a la proposición del Grupo Socialista, ya que recordó el texto está "prácticamente" calcado al que se aprobó en el parlamento de Castilla-La Mancha, donde gobiernan los socialistas. El portavoz del PP lamentó que la unidad sea posible con el PSOE en la comunidad vecina y no se produzca, en torno a esta cuestión en Castilla y León.