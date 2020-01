Verónica Casado solicita mejor financiación teniendo en cuenta el factor dispersión

,

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha pedido, durante su participación en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, que se aborde ya la financiación sanitaria de las comunidades autónomas, y que dentro de este nuevo modelo se tenga en cuenta no solo el volumen de población sino también la dispersión geográfica de las comunidades tan extensas y rurales como Castilla y León.

"Uno de los asuntos más urgentes es la financiación clarísimamente. El 65 por ciento de nuestros recursos dependen del Gobierno, necesitamos de forma urgente más financiación. Nosotros dedicamos el 6,6 por ciento del PIB a sanidad, pero aun así tenemos una deuda. Hay que llegar al menos al 7 por ciento del PIB a nivel nacional y que los criterios de financiación no sean solo per cápita, sino por territorio. No es lo mismo organizar una asistencia sanitaria para dos millones de personas muy concentradas que en otra con población dispersa. Y las personas en el sitio más aislado de Soria, por ejemplo, tienen el mismo derecho a la asistencia que aquellos que viven en el centro de una ciudad", ha argumentado.

"Todos los consejeros autonómicos tenemos un problema de financiación. No sé si será posible este año o no, pero es absolutamente necesario, no podemos seguir con presupuestos prorrogados. Para poder avanzar, una de las cosas imprescindibles es el dinero. Podemos trabajar en todos los aspectos, pero necesitamos tener la seguridad de poder mantener este sistema sanitario de calidad", ha explicado. Así, ha insistido en que en una comunidad autónoma como Castilla y León, con mucha población rural, la dispersión es un "grave problema" para la planificación y la financiación. "Hay pueblos pequeños que tienen que estar seguros de que la atención sanitaria les va a llegar, tenemos que organizarlo para que así sea", ha señalado, reclamando de nuevo que la financiación sea "por territorio". Casado ha pedido ya una reunión con el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien planteará estos problemas de financiación, pero también otros como el déficit de profesionales.

La consejera afirmó también que "urge que no se genere angustia sanitaria", en referencia a la posición del PSOE respecto a su plan de reordenación de la atención primaria rural y a que no quiera sentarse a negociar un pacto sanitario.

Casado ha lamentado que el PSOE plantee en su campaña "cosas que no son ciertas" como que la Consejería va a cerrar consultorios o que van a dejar a los pacientes sin atención sanitaria. aseguró.