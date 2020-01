Mañueco descarta el "pin parental" por la ausencia de adoctrinamiento en las aulas

,

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, descartó ayer la implantación del "pin parental" por la ausencia de adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos de la comunidad, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios. En todo caso, apuntó que si los padres detectaran algún tipo de adoctrinamiento a sus hijos o una situación que vulnere las leyes acudan a la Inspección Educativa para que "tome cartas" en el asunto. En el extracto de una entrevista realizada por la cadena Ser, recogida por la agencia Ical, Fernández Mañueco apostó por no entrar en la libertad de cátedra de los profesores. "Los padres tienen la libertad de elegir el modelo educativo que quieren, ya sea educación pública o bien educación concertada", aseveró. En el mismo sentido se pronunció la Consejería de Educación quien rechazó la medida en una respuesta al procurador de Vox, Jesús García-Conde, en el pleno de las Cortes del pasado mes de septiembre.

También la consejera reiteró que su postura no ha cambiado respecto a la reunión que la titular de la cartera, Rocío Lucas, mantuvo a finales de octubre con representantes de la plataforma Hazte Oír en Valladolid. "Lo que le trasladaron a la consejera en su despacho sobre el "pin parental" no se va aplicar en Castilla y León, porque en las aulas de la comunidad no hay adoctrinamiento", aseguraron fuentes de la Consejería. La organización reclamó a la Junta, a solicitud de información previa y consentimiento expreso, para que el centro educativo les informe previamente sobre actividades en materia afectivo-sexual.