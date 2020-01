Igea garantiza la estabilidad del Gobierno de coalición "ocurra lo que ocurra"en Cs

,

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), garantiza la estabilidad de Gobierno de coalición en la Comunidad "ocurra lo que ocurra" en su formación política, que se enfrenta a un proceso de primarias para la elección de su nuevo líder y en el caso de que él mismo decidiera presentarse. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado si comparte las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que ha afirmado que una candidatura de Igea a las primarias no tendría influencia en el día a día del Gabinete, manifestó: "¿Cómo no lo voy a compartir si se lo he dicho yo?". Igea apuntó al líder socialista autonómico, Luis Tudanca, para manifestar que es éste quién está "más interesado en permanecer en la oposición y hace más esfuerzos por quedarse" en ese puesto. "Los ciudadanos de Castilla y León pueden estar tranquilos, el Gobierno será estable", aseguró.

El dirigente de Cs, que renunció a la secretaria de Estudios y Programas de Cs-CyL como protesta por los ceses y nombramientos realizados por la gestora que lleva las riendas del partido hasta la próxima asamblea de la fornación, ha manifestado que está a la espera de conocer el modelo que plantea Inés Arrimadas antes de dar ningún paso.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha deseado "mucho éxito" y ha felicitado además a Pedro Sánchez al que traslada en una carta su lealtad institucional y disposición al diálogo y solicita una reunión "en fechas próximas" para abordar asuntos de interés para la Comunidad Autónoma y objetivos compartidos.

En la misiva al presidente del Gobierno, dada a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Mañueco recuerda que se "viven momentos complejos que requieren altura de miras y responsabilidad por encima de cálculos partidistas o intereses particulares" y afirma que se necesita estabilidad institucional y política para asegurar el modelo de convivencia basado en la Constitución.

Fernández Mañueco refiere, entre los asuntos concretos, la reforma de la financiación autonómica, donde aprovecha para reclamar el pago de los 142 millones pendientes de la liquidación del IVA, el mantenimiento de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), medidas de choque para las cuencas mineras, las obras viarias pendientes y la puesta en marcha de la Estrategia Nacional del reto demográfico.

"Me gustaría que pudiéramos tener una reunión en próximas fechas para concretar estas propuestas", finaliza su carta el presidente de la Junta en la que traslada su mano abierta al diálogo, como recuerda que ya le expresó en la conversaciones que mantuvieron el pasado mes de diciembre en la ronda que realizó antes de su investidura.

El presidente de la Junta defiende una financiación autonómica justa y suficiente que contemple el coste real de los servicios, "algo que hoy no sucede", y que se realice desde la multilateralidad y "sin privilegios para nadie", en la que se tengan además en cuenta los factores territoriales y sociodemográficos que aumentan el coste de las prestaciones en el territorio.

"Hasta que eso se haga realidad, nos resulta indispensable contar cuando antes con 142 millones de euros que se adeuda" a Castilla y León por la liquidación del IVA, remata el presidente, que, igualmente, expresa la preocupación por la "drástica reducción" de recursos en el programa de desarrollo rural que se plantea desde Europa.

También, considera "fundamental" el presidente de la Junta que no disminuya la financiación de la PAC, con un incremento "si es necesario" por parte del Gobierno central y subraya que para conseguirlo estará "siempre al lado" de los agricultores y ganaderos. Medidas de choque para las comarcas afectadas por el cierre de la minería y las térmica, que no tienen una "transición energética justa", la agilización de los plazos para la ejecución de las autovías e infraestructuras pendientes.