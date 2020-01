Soria: El PP requiere poner solución a los vertidos de sangre en el río Duero

C. O.

El río Duero a su paso por Soria. C. O.

El Grupo Municipal del PP requirió hoy al Ayuntamiento de Soria la convocatoria de una reunión para poner solución a los vertidos de sangre que se producen de "manera continuada" en el arroyo de Valcorba y que terminan en el río Duero a su paso por la ciudad. "De nuevo se han vuelto a denunciar vertidos de sangre, en el día de ayer", denunció.

El concejal del PP, Javier Muñoz Remacha, destacó que la concejal de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, argumentó que los vertidos se producían cuando llovía mucho, pero en esta ocasión no ha llovido y sin embargo continúan "existiendo".

"En declaraciones a los medios el día 25 de noviembre de 2019, la concejala afirmaba que, si se demuestra que viene del matadero, es que algo falla. ¿Acaso duda de dónde viene la sangre?", preguntó.

Asimismo, Muñoz Remacha destacó que el equipo de Gobierno trasladó que habían hablado en varias ocasiones con los responsables del matadero y que la única vía que tenían era la de denunciar.

"No estamos de acuerdo con esta solución, en primer lugar, porque con esta medida que se adoptó no se ha solucionado el problema y, en segundo lugar, porque consideramos que la vía de las sanciones económicas no es la mejor fórmula", dijo.

Desde el Grupo Popular denunciaron la "falta de rigor y capacidad" para solucionar este problema que afecta a todos los sorianos.

Asimismo, subrayó que es un problema "delicado", que puede tener consecuencias mayores por la "insalubridad del vertido, sus riesgos ambientales y sanitarios".