Barcones cree que la moción a favor de la autonomía leonesa "no es el camino"

La vicesecretaria general del PSOECyL y viceportavoz socialista en las Cortes, Virginia Barcones, repitió ayer el "rechazo" de los socialistas de la comunidad a la moción a favor de la autonomía para la Región Leonesa si bien respetan "el sentimiento de parte de la población leonesa" que "ha quedado claro que no es compartido en Salamanca y Zamora". En unas declaraciones recogidas por "Ical" recordó que "en 2006 ya pasó algo similar que no tuvo ningún recorrido", y la situación actual, a su juicio, "responde a más de 30 años de gobierno de la derecha en Castilla y León, que han generado desequilibrios en el territorio y sentimientos de agravio".

"El PSOE tienen una posición nítida al respecto: no creemos que la segregación de León sea el camino. El camino del PSOE es seguir trabajando por corregir desequilibrios, por hacer una comunidad en la que todos aportemos y de la que todos seamos parte. Si todos no crecemos y dejamos territorios atrás, la región no va a crecer. Con esa convicción ganamos las pasadas elecciones autonómicas", esgrimió antes de lanzar un deseo: "Queremos que todos vayamos de la mano, que haya instrumentos de cohesión y de generación de riqueza y equilibrios".

Además, calificó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de "antisistema" porque "ha decidido hacer saltar todos los acuerdos y pactos con los que se ha construido la comunidad" durante los últimos 35 años. "Hasta ahora todo lo fundamental se negociaba, aunque el PP disfrutara de mayorías absolutas. Así sucedió con la reforma del Estatuto de Autonomía para ordenar el territorio, que él ha decidido volar por los aires para que el PSOE no pueda hacer de dique de contención de las políticas de la derecha".

De esta forma se refirió al reciente anuncio de la inminente modificación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio.