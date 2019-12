PSOE, UPL y Podemos se unen contra el Pacto de la Sanidad "de la derecha"

,

PSOE, Podemos y UPL se han unido contra el Pacto de Sanidad que ha firmado la Junta con PP , Ciudadanos y Por Ávila y avisan de que no aceptarán más recortes. Así, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, calificó como el "acuerdo de la derecha para cargarse la sanidad pública" el Pacto por la Calidad y Sostenibilidad de la Sanidad Pública de la comunidad y avisa: "Nos van a tener enfrente".

"Vamos a defender a la sanidad pública y a los empleados que con su esfuerzo han sostenido un servicio público esencial frente a los recortes de la Junta", dijo Tudanca en Ávila, quien remarcó: "No vamos a ser cómplices de lo que le pretenden hacer a la sanidad". A preguntas de los medios, Luis Tudanca explicó que la Junta y los partidos de la derecha "nunca han pretendido un pacto por la sanidad pública sino lo que han estado haciendo, recortar y privatizar la sanidad pública en Castilla y León".

La procuradora burgalesa de Podemos Laura Domínguez aseguró ayer que su partido no contribuirá a "blanquear" la política de la Consejería de Sanidad y rechazó sumarse al diálogo que el departamento de Verónica Casado mantiene abierto con los grupos Popular, Ciudadanos, Vox y Por Ávila en las Cortes. El secretario general de la UPL y procurador del Grupo Mixto en las Cortes, Luis Mariano Santos, aseguró también que la formación leonesista no tiene la "obligación" de "blanquear" la política sanitaria del PP durante todos estos años, como tampoco de hacerlo con la "soberbia" de Cs. Por ello, advirtió de que en el camino de la formación naranja y del señor Igea "no encontrarán en toda la legislatura" a la UPL por ser un camino "de soberbia y unidireccional" porque es Cs quien marca "exclusivamente" la forma de actuar.

El portavoz de Sanidad del Grupo Ciudadanos en las Cortes, Juan Pablo Izquierdo, rebatió los argumentos de la oposición y señaló que hay "recortes cero". Añade que en el documento de base del pacto por la sanidad se recoge el objetivo de llegar al 7% por ciento del PIB en el presupuesto sanitario y al 20 en Atención Primaria, a la vez que recordó al PSOE que "el ofrecimiento está encima de la mesa".

Por último, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, reclamó en Ponferrada que la financiación del sistema público de salud deje de usarse como "arma arrojadiza" entre las fuerzas políticas.