Los médicos piden a Casado que deje los experimentos y logre un acuerdo

El presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, pidió ayer a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que se deje de "experimentos" como su plan para la sanidad rural y de "prepotencia" para buscar la "complicidad de todos" y conseguir un pacto para afrontar la reordenación sanitaria regional.

En rueda de prensa después de presidir en Soria la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, Villarig ha llamado a la Consejería a conseguir ese gran pacto consensuado por todos.

"Creo que están en muchos casos pegando palos al agua, desde luego con experimentos como el que van a hacer en Aliste, no consensuado con nadie; creo que tienen un componente de prepotencia importante", ha advertido Villarig.

El representante del Consejo de médicos de Castilla y León, comunidad en la que ejercen 15.000 facultativos, ha recordado que en la comunidad hay 3.600 consultorios de Atención Primaria, lo que es difícil de atender, por lo que ha pedido tomar medidas "con un consenso entre todos", que "lamentablemente ni la Consejería ni la consejera" tiene con "ninguna de las organizaciones profesionales y sociales".

Villarig ha recordado el rechaza al nuevo modelo de consultorio prácticamente a la demanda, no porque no sea una necesidad la reorganización, sino porque "con hechos consumados no se pueden presentar las cosas"."El análisis de la Consejería es sencillo, lo llevamos oyendo durante hace años. Lo que es difícil es poner el tratamiento. Y poner un tratamiento sin dinero, además, es peor todavía", ha reflexionado.

Y por ello, ha pedido a la consejera de Sanidad que hable de la reorganización con quien sabe en materia sanitaria, que son los médicos, y evite hacer experimentos. "Tiene que tener la complicidad de todos nosotros porque sino no va a funcionar", ha advertido.

"Si la Consejería tiene un déficit de 800 millones y además tienes que hacer inversiones, tenemos problemas. Y si además cuando se presenta ese plan no se ha hablado con nadie, tendrás más problemas", ha sentenciado.

Villarig, que ha insistido en que no se están haciendo las cosas bien y no se está dialogando, ha explicado que los médicos tienen planteamientos para reorganizar el sistema sanitario de la comunidad pero quien tiene que hacer un proyecto son quienes gobiernan. Y ha apuntado que el proyecto de reordenación no puede ser solo para la Atención Primaria sino para todo el sistema sanitario, porque todo está con "vasos comunicantes".

"Si han cogido el Gobierno tienen que hacer y decir algo; si creen que es difícil o, en algún caso, que no tiene soluciones, lo que tienen que hacer es dejar paso a otros", ha zanjado.

Y ha augurado que miles de personas saldrán a la calle si la Consejería de Sanidad persiste en su intención de implantar el nuevo modelo para la Atención Primaria.