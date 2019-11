La Junta avanza en la "nueva ley regional de caza"

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó ayer que su departamento ya trabaja en el texto de la "nueva ley regional de caza", después de la cuestión de inconstitucionalidad planteada a la modificación de la anterior por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). "Creemos que no había margen ni circunstancias procesales para que se adoptara esta decisión, pero la sala lo ha hecho y pleno respeto y acatamiento; y sin más", determinó el consejero, quien señaló que ahora solo queda esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este asunto. "La Junta no comparte, pero respeta, la decisión, que además no tiene recurso, y por lo tanto irá al Constitucional, que ya había ido por parte del Defensor del Pueblo", insistió. Recordó que la norma autonómica de caza, modificada por esa ley que ahora se cuestiona en este planteamiento, recibió un "amplio consenso político al partir de las Cortes" y añadió que la Junta "defenderá a ultranza la caza" como "elemento esencial" para la comunidad. Lo es, prosiguió, "en todos los órdenes, desde el punto de vista económico y social, tradicional y cultural, pero también, dijo, desde la sanidad animal y el control de las propias especies.